Der Landesvorstand der Freien Wähler hat bei seiner Klausurtagung in Ismaning ein klares Bekenntnis zum Bau der zweiten Stammstrecke in der Landeshauptstadt abgegeben. Aus Sicht des Ismaninger Landtagsabgeordneten Nikolaus Kraus, 57, stellt der zweite Tunnel "eines der wichtigsten Themen" auch für den Landkreis München dar. Zuletzt war bekannt geworden, dass der Bau der zweiten Stammstrecke deutlich teurer ausfallen wird als bisher angenommen, zudem kommt es zu massiven Verzögerungen, sodass mit einer Inbetriebnahme frühestens im Jahr 2037 zu rechnen sein dürfte. Dennoch sagt Kraus: "Auch wenn die Kosten um ein Vielfaches höher ausfallen als geplant, ist die zweite Stammstrecke zur Bewältigung des Pendelverkehrs aus dem Großraum München unerlässlich." In einigen Jahren, so der Landwirt, werde keiner mehr nach den Kosten fragen, wenn die Nutzer schnell ihr Ziel in der City erreichten.

Kraus schränkt aber auch ein, dass bei aller Notwendigkeit des Baus der zweiten Stammstrecke andere wichtige Bauprojekte für den öffentlichen Nahverkehr nicht vernachlässigt werden dürften; dazu gehören aus seiner Sicht vor allem der Ausbau bisher noch eingleisiger Trassen auf zwei Gleise und die Barrierefreiheit. "Das eine tun und das andere nicht lassen", lautet das Credo des Ismaningers. Kraus sitzt seit 2013 für die Freien Wähler im bayerischen Landtag, gewählt wurde er stets über die Landesliste seiner Partei. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Ismaninger vor der Landtagswahl erneut um die Direktkandidatur im Stimmkreis München-Land Nord bewerben wird.