Interessierte bekommen Gelegenheit, sich online direkt mit der bayerischen Bauministerin darüber auszutauschen, wie die Wohnungsnot behoben werden kann. Die Frauen Union München-Land bietet am Montag, 10. Januar, eine Online-Veranstaltung unter dem Titel "Wege zu bezahlbarem Wohnraum" mit Kerstin Schreyer (CSU) an. Von 19 bis 20 Uhr ist Schreyer mit von der Partie. Nach Anmeldung unter www.frauenunion-muenchenland.de oder per E-Mail an kontakt@frauenunion-muenchenland.de erhalten Teilnehmer die Zugangsdaten.