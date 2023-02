Von Annette Jäger, Gräfelfing

Eigentlich könnten Sayed Musawi und seine Frau Sediqe längst in einer eigenen Wohnung leben. Beide sind als Flüchtlinge anerkannt, er arbeitet festangestellt als Fliesenleger, sie als Schneiderin. Trotzdem wohnt das Paar aus Afghanistan noch immer in der Flüchtlingsunterkunft in Gräfelfing, sie waren die ersten, die dort 2015 eingezogen sind. Hier bewohnen sie ein Zimmer, die Küche teilen sie sich mit anderen Bewohnern. Kommt der Bruder von Sayed Musawi von weit her zu Besuch, schläft er im Auto, wenn es nicht gerade Winter ist. Übernachtungsgäste sind in den Unterkünften nicht erlaubt.