Mehr als 800 Geflüchtete aus der Ukraine sind nach Auskunft des Landratsamts bis Dienstag im Landkreis München angekommenen. Sie alle erhalten grundsätzlich finanzielle Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Auszahlung werde "möglichst schnell und unbürokratisch" umgesetzt, heißt es aus dem Landratsamt. Die allermeisten Schutzsuchenden haben schließlich kein Konto bei einer Bank in Deutschland. Allein am Montag seien insgesamt 100 000 Euro an rund hundert Personen und Familien ausgezahlt worden.

Im Landratsamt am Mariahilfplatz in der Münchner Au wurden zu dem Zweck eigene Wartebereiche sowie ein beheizbares Zelt im Innenhof eingerichtet. Die Ankommenden werden dort mit Getränken, belegten Semmeln und Obst versorgt. Damit sie nicht vor dem Landratsamt warten müssten, würden den Antragstellern Zeitfenster zugewiesen, teilt die Behörde mit. Rund hundert Termine am Tag seien aktuell machbar, eine personelle Aufstockung soll laut Landratsamt schnellstmöglich erfolgen. Das Landratsamt weist darauf hin, dass Leistungen nur an Personen ausgezahlt werden, die eine Unterkunft im Landkreis München gefunden haben. Personen, die andernorts untergekommen sind, müssten bei den dortigen Behörden Hilfen beantragen.

Um eine noch schnellere und unkompliziertere Leistungsauszahlung zu ermöglichen, arbeitet das Landratsamt nach eigener Darstellung an möglichen dezentralen Lösungen. Schutzsuchende, die medizinische Versorgung benötigen, können laut Landratsamt dies ebenfalls nach Asylbewerberleistungsgesetz tun. Dafür werde ein entsprechender Krankenschein benötigt, der bislang im Landratsamt erhältlich war. Dieser könne nun bei der zuständigen Kommune abgeholt werden, die auch Wohnsitz ist. Bei dringenden medizinischen Fällen kann dieser Schein auch nachgereicht werden.