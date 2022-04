Bundesstraße von Montag an gesperrt

Auf Verkehrsbehinderungen müssen sich die Autofahrer in der kommenden Woche in Feldkirchen einstellen: Von Montag, 25. April, an werden beschädigte Entwässerungsanlagen der B 471 auf Gemeindegebiet saniert. Deshalb sperrt das Staatliche Bauamt Freising die Bundesstraße zwischen der Kreuzung Münchner Straße/Hohenlindner Straße und der Pfarrer-Axenböck-Straße. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt im Ortszentrum über die Kreisstraße M 18 (Hohenlindner Straße) und weiter über die Kreisstraße M 1. Anwohnern wird die Zufahrt zu ihren Grundstücken weitestgehend ermöglicht, sie können die B 471 bis zur Baustelle befahren. Keine Auswirkungen haben die Bauarbeiten für Fußgänger und Radfahrer, der neben der Bundesstraße verlaufende Geh- und Radweg bleibt nutzbar. Vorgesehen ist, dass die Arbeiten innerhalb einer Woche abgeschlossen werden, da die Maßnahmen jedoch stark witterungsabhängig sind, müssen sie gegebenenfalls zeitlich angepasst werden, teilt das Staatliche Bauamt Freising mit.