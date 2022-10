Im Sport sollte es grundsätzlich fair zugehen, ideal ist es, wenn auch die Spielgeräte diesem Grundsatz folgen. Und weil der Landkreis München seit der Zertifizierung 2019 ein "Fairtrade Landkreis" ist, hat er sich unter anderem auch dieses Thema auf die Fahnen geschrieben: Er beschafft fair produzierte Bälle für die kreiseigenen Schulen und hält zudem ein Set an Bällen für verschiedene Sportarten wie Fuß-, Hand- und Volleyball bereit, das zum Verleih an die Kommunen zur Verfügung steht. Wie die Produktion dieser Bälle etwa in Pakistan vonstatten geht, darüber informiert Robert Weber, Gründer der "Bad Boyz Ballfabrik", am Dienstag, 18. Oktober, 18 Uhr, im Festsaal des Landratsamtes München am Mariahilfplatz 17 in einem Vortrag. Dabei geht es um Themen rund um das Herstellungsland Pakistan, die Produktion, soziale Gerechtigkeit durch Fairtrade, Geschlechtergerechtigkeit sowie spezielle Frauen-Förderung. Die Teilnahme ist kostenlos und sowohl in Präsenz als auch online via Webex möglich. Für eine Online-Teilnahme ist eine Anmeldung per E-Mail an phillip.dafe@lra-m.bayern.de notwendig.