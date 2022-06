Kommentar von Martin Mühlfenzl, Landkreis München

Wenn es um die Energiewende und die Unabhängigkeit von (vor allem russischen) fossilen Energieträgern geht, spricht der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gerne von "ökologischem Patriotismus"; sein FDP-Kollege Christian Lindner im Finanzministerium zitiert dann die "Freiheitsenergien". Es geht aber auch eine Nummer kleiner: Dass der Landkreis München jetzt den Weg für Windkraftanlagen im Hofoldinger und Höhenkirchner Forst freigemacht hat, ist sinnvoll, richtig - und kommt reichlich spät.

Klar, die großen Linien geben Bund und Land vor, und die bayerische Staatsregierung hat es nicht zuletzt mit der vollkommen aus der Zeit gefallenen 10-H-Regel bestens verstanden, den Ausbau der Windkraft in Bayern zu blockieren. Aber auch die kommunale Ebene - die Landkreise und Kommunen - stehen in der Verantwortung und müssen ihren Beitrag dazu leisten, die erneuerbaren Energien spürbar auszubauen. Gerade im Landkreis München, wo der Anteil der Erneuerbaren an der Stromgewinnung im Jahr 2018 bei gerade einmal etwa 15 Prozent lag und der Strombedarf aufgrund des anhaltenden Wirtschaftswachstums weiter steigt. Es geht also weniger um irgendeine Form des Patriotismus oder der Freiheit, sondern schlichtweg darum, die Energieversorgung auch in der Zukunft sicher zu stellen - und zwar zu bezahlbaren Preisen.

Dabei ist die Windenergie allerdings nur ein Baustein, wenn auch ein wichtiger. Allerdings dauern die Genehmigungsverfahren für solche Projekte noch immer quälend lange. Im Landkreis München muss daher auf zwei weitere Säulen gesetzt werden: Den Ausbau der Geothermie, die in manchen Kommunen wie Pullach oder Unterschleißheim nicht mehr wegzudenken ist, und die Solarenergie. Gerade bei Letzterer sind die Potenziale enorm - auf den Dächern und großen Freiflächen.