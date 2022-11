Die Unterschleißheimerinnen und Unterschleißheimer haben sich mit ihrem energiesparenden Verhalten beim diesjährigen "Klimathon" den Titel "klimaaktivste Kommune" im Landkreis München gesichert. An dem App-basierten Wettbewerb, der vom Landkreis München organisiert wird und diesem Jahr drei Wochen lang dauerte, nahmen insgesamt 599 Menschen aus zwölf Städten und Gemeinden aus dem Landkreis teil; es galt unterschiedliche Herausforderungen zu bewältigen, um möglichst viel Energie einzusparen. Am besten gelang dies dem Team der Montessori-Schule Clara Grunwald aus Unterschleißheim: Die Schülerinnen und Schüler sammelten starke 18 807 Klimapunkte und kamen so auf eine CO₂-Ersparnis von 2,4 Tonnen.

Mit der App "2Zero" lässt sich beim Klimathon erproben, wie Klimaschutz in den Alltag integriert werden kann. Dabei spielen vor allem die "Challenges" eine entscheidende Rolle, also Herausforderungen wie "Fahrrad und ÖPNV statt Auto", "Das Gute liegt so nah", die Nutzung lokaler Kulturangebote, oder auch "Auf den Teller statt in den Müll", bei der eine Woche lang keine Lebensmittel weggeworfen werden sollen. Nach den Unterschleißheimern gelang dies den Teilnehmern aus Neubiberg am Besten, die mit 13 673 Klimapunkten und einer CO₂-Ersparnis von 1,7 Tonnen Platz zwei belegten. Auf Platz drei kam mit 4911 Punkten und einer Einsparung von 0,7 Tonnen CO₂ die Gemeinde Aying. Mit dabei waren auch zahlreiche Schulen, Unternehmen und Vereine aus dem gesamten Landkreis München.