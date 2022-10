Inflation und steigende Preise bringen auch im Landkreis München viele Menschen an ihre finanziellen Grenzen. In Rathäusern, Ämtern und Beratungsstellen richtet man sich auf einen Ansturm ein.

Von Irmengard Gnau und Annette Jäger, Landkreis München

Es ist wohl die Ruhe vor dem Sturm. "Noch ist es überraschend ruhig bei uns", sagt Christian Freund, der Leiter des Sozialamts in Ismaning. "Aber da kommt etwas auf uns zu." Darin sind sich die Kolleginnen und Kollegen in den Sozialämtern der Rathäuser im Landkreis München einig. Die ersten Nachzahlungsforderungen der Gas- und Stromversorger sind bereits ins Haus geflattert, die Abschläge steigen - und nach dem jüngsten Wocheneinkauf im Supermarkt muss mancher schlucken, weil kaum noch Geld im Portemonnaie übrig bleibt. Energiekrise und Inflation treiben die Lebenshaltungskosten rapide in die Höhe und das bringt viele Menschen an ihre finanziellen Grenzen, auch im insgesamt wohlhabenden Landkreis München.

Die Kommunen und der Landkreis wie auch Sozialverbände bereiten sich daher unter Hochdruck auf steigenden Beratungsbedarf von Bürgerinnen und Bürgern vor. Denn, das ist die gute Nachricht: Es gibt im Landkreis viele professionell ausgestattete Einrichtungen, um Rat und ganz konkrete Hilfen zu erhalten.

Erste Anlaufstelle sind für viele die Rathäuser. "Die aktuelle Situation trifft ja auch Bürger, die bisher noch keinen Kontakt zu sozialen Hilfen hatten", berichtet etwa Peter Köstler (CSU), Bürgermeister von Gräfelfing. Diese wüssten oft gar nicht, wohin sie sich wenden sollen, und kommen in ihrer Not ins Rathaus. Dort prüfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob jemand Anspruch auf finanzielle Hilfen aus der Staatskasse geltend machen kann. "Unsere Aufgabe ist es vor allem, Ansprechpartner zu sein und Hilfesuchende mit speziellen Themen an die richtigen Beratungsstellen weiterzuverweisen", sagt Christian Freund aus Ismaning.

Die Expertin rät, so früh wie möglich Hilfe in Anspruch zu nehmen

Das wohl drängendste Problem für viele Menschen ist derzeit die Angst, ihre laufenden Ausgaben nicht mehr bezahlen zu können. "Die Bürger im Landkreis München sind ganz besonders getroffen von den hohen Energiekosten und der Inflation", sagt Beate Berndl, Schuldnerberaterin bei der Arbeiterwohlfahrt (Awo) München-Land, die mit der Caritas die Schuldner- und Insolvenzberatung im Landkreis München stellt. Lebenshaltungskosten und Mieten rund um München sind besonders hoch. Es gebe sehr viele Menschen, die am Existenzminimum lebten, also kaum mehr als 1300 Euro im Monat als Single zur Verfügung hätten, sagt Berndl. Das Problem: "Viele schämen sich, Hilfe in Anspruch zu nehmen, und kommen erst, wenn bereits eine Kontopfändung vorliegt und das Konto gesperrt ist", so Berndls Erfahrung. Die meisten wüssten gar nicht, dass ihnen Hilfen zustünden.

Die Expertin rät Bürgern, frühzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen - am besten bereits, wenn sie gerade noch über die Runden kommen, es aber schon jeden Monat knapp wird.

Detailansicht öffnen "Viele schämen sich", sagt Beate Berndl, Schuldnerberaterin bei der Awo-Kreisverbands München-Land. (Foto: privat)

Unterstützungsmöglichkeiten und staatliche Hilfen gibt es tatsächlich viele. Die Herausforderung ist aber, die richtigen Hilfen zu kennen und die entsprechenden Anlaufstationen zu finden. Je nach der konkreten Lebenslage kommendas Jobcenter des Landkreises, die Wohngeldstelle, die Schuldnerberatungsstelle oder auch die Wohnungsnotfallhilfe infrage. Für Erwerbstätige mit niedrigem Einkommen könnte es angesichts der steigenden Heiz- und Energiekosten zum Beispiel empfehlenswert sein, sich beim Jobcenter berechnen zu lassen, ob sie ihr Einkommen eventuell mit Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB II) aufstocken können; Rentnerinnen und Rentner mit geringem Rentenanspruch können sich beim Sozialamt des Landratsamts ausrechnen lassen, ob sie gegebenenfalls Anspruch auf Grundsicherung im Alter haben, wie Christine Spiegel, die Sprecherin des Landratsamts, erklärt.

Das Landratsamt München listet auf seiner Website in seinem virtuellen Sozialbürgerbüro alle Unterstützungsmöglichkeiten und den Zugang zu diesen auf, damit möglichst jeder Hilfesuchende fündig wird. In der Diskussion ist aktuell zudem, drei neue übergreifende Beratungsstellen im Landkreis zu schaffen sowie einen Nothilfefonds für Bürger in finanziellen Notlagen, ähnlich dem Corona-Nothilfefonds, aufzulegen.

Verhungern müsse immerhin keiner, sagt Sauerlachs Bürgermeisterin

Auf ein ähnliches Konzept setzen bereits einige Kommunen im Landkreis. "Wir haben Bürger, die gerne große Summen spenden", sagt etwa Barbara Bogner (UBV), Bürgermeisterin von Sauerlach. Das Geld komme auf ein spezielles Konto und sei für Bürger gedacht, "von denen wir wissen, dass es schon lange knapp ist". So könne auch eine Energiekostenrechnung davon bezahlt werden. Vorher werde natürlich geprüft, ob nicht Stundung, Ratenzahlung oder ein Gang zur Schuldnerberatungsstelle in Frage kommen, sagt Bogner. Aber sicher sei: "Verhungern muss bei uns keiner."

Auch in Haar gibt es einen Nothilfefonds, der vom Sozialamt verwaltet wird und der unbürokratische Hilfe gewährt. Er speist sich aus Spenden, aber auch die Gemeinde zahlt ein. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) will dem Gemeinderat vorschlagen, den Fonds dieses Jahr umfangreicher aufzustocken als sonst. In Gräfelfing gibt es eine Gemeindestiftung, Vorstandsvorsitzender ist Bürgermeister Peter Köstler (CSU). Mit den Erträgen aus dem Grundstockvermögen und dank Spenden können Bürger einmalig im Einzelfall finanzielle Hilfe erhalten, etwa wenn die Stromrechnung unbezahlbar ist und gleichzeitig die Waschmaschine kaputt geht. "Die Menschen sollen sich trauen zu kommen", wirbt Köstler. "Wir können helfen."

Auch Wohlfahrtsverbände wie der Sozialverband VdK setzen sich ein, um Menschen in finanziellen Nöten zu helfen. Man spüre deutlich, dass die Preise für immer mehr Menschen zum Problem werden, sagt der stellvertretende Geschäftsführer des Kreisverbands München, Danny Machne. Der VdK unterstützt mit seinem Beratungsangebot, bietet seinen Mitgliedern in Not aber auch zum Beispiel Einkaufsgutscheine an. Derzeit sammeln Mitglieder der Ortsverbände in ganz Bayern unter dem Titel "Helft Wunden heilen" Geldspenden, die als Einzelfallhilfen etwa als Zuschüsse für Heizkosten oder zur Anschaffung von medizinischen Hilfsmitteln zum Einsatz kommen sollen.

