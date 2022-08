In keinem anderen bayerischen Landkreis leben so viele Einkommensmillionäre wie in München-Land. Bezogen auf die Einwohnerzahl aber liegt Starnberg weit von.

Der Landkreis München ist in vielerlei Hinsicht ein ganz besonderer: Er ist der einwohnerstärkste in ganz Bayern, der mit der höchsten Steuerkraft - und es leben hier so viele Topverdiener wie in keinem anderen Landkreis des Freistaats. Insgesamt 462 Einkommensmillionäre zählt das Statistische Landesamt in seiner jüngsten Erhebung für das Jahr 2018 im Landkreis München, der sich damit immer mehr zu einem Tummelplatz der Superreichen entwickelt; ein Jahr zuvor waren es noch 429 Millionäre.

Bezogen auf die Zahl der Einwohner aber muss der Landkreis München den Spitzenplatz an das Millionärsparadies Landkreis Starnberg im Fünfseenland abgeben. Dort wohnten im Jahr 2018 stolze 22,2 Millionäre bezogen auf 10 000 Einwohner - oder in nackten Zahlen: 302 Großverdiener; im Landkreis München waren es bezogen auf die Einwohnerzahl immerhin noch 13,2 Millionäre. Damit liegt der Landkreis München klar vor der Landeshauptstadt, in der auf 10 000 Einwohner 9,9 Einkommensmillionäre kommen.

Zum Vergleich: Im Regierungsbezirk Niederbayern lebten im Jahr 2018 zusammen gerechnet nur 411 Menschen mit einem Jahreseinkommen von mehr als einer Million Euro. Ohnehin ist Oberbayern im Freistaat der große Anziehungspunkt für Spitzenverdiener: Von insgesamt 6089 Millionären in Bayern leben 3336 im Süden Bayerns - damit stellen die oberbayerischen Millionäre 54,8 Prozent aller Topverdiener in ganz Bayern.