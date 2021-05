Von Martin Mühlfenzl

Im Landkreis München treten an diesem Donnerstag weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Kraft. Dies wird möglich, da die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 36,0 und damit den fünften Tag in Folge unter dem Schwellenwert von 50 lag. Die weitreichendste Veränderung stellt dabei dar, dass in vielen Bereichen keine negativen Corona-Schnelltests mehr vorgelegt und etwa für den Besuch von Geschäften keine Termine mehr vorab gebucht werden müssen. Neben dem Einzelhandel profitieren von Donnerstag an auch Museen, Ausstellungen, Schlösser, Gärten und Seen, die ebenfalls ohne Terminbuchung und Vorlage eines negativen Testergebnisses besucht werden können; allerdings bleibt das Tragen einer FFP2-Maske weiter verpflichtend.

Zudem könnte es - frühestens - am Donnerstag weitere Lockerungen geben, die aber noch vom Bayerischen Gesundheitsministerium genehmigt werden müssen; die Prüfung laufe derzeit, heißt es aus dem Landratsamt. So könnten der Nachweis eines negativen Testergebnisses und die Terminbuchung etwa in der Außengastronomie wegfallen, erlaubt wären bei einem positiven Bescheid aus dem Ministerium auch wieder Treffen von Menschen aus zwei Haushalten; vollständig Geimpfte und Genesene würden nicht mitgezählt. Auch die Sportler dürfen sich Hoffnungen auf Erleichterungen machen: Stimmt das Ministerium zu, könnte wieder Kontaktsport und kontaktfreier Sport unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 25 Menschen sowie indoor von bis zu zehn Athleten stattfinden - ohne negativen Test. Auch für Kultur- und Sportveranstaltungen sowie den Kinobesuch würde dann die Testpflicht entfallen. Im Freibad bedürfte es dann ebenfalls keines Tests mehr, wohl aber eines Termins - wie auch in den Fitnessstudios.

Unberührt von etwaigen weiteren Lockerungen bleiben die Übernachtungsangebote im Landkreis - hier bleibt die Testpflicht bestehen. In den Grundschulen gibt es nach den Ferien weiterhin Präsenzunterricht, ebenso in allen anderen Schulen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter durchgängig und zuverlässig eingehalten werden kann. Andernfalls findet Wechselunterricht statt.

Eine neue Heimat findet am Wochenende das Impfzentrum in Oberhaching. Schon am Samstag, 29. Mai, sollen die ersten Impfungen am neuen Standort am Keltenring nahe dem S-Bahnhof Furth stattfinden. Bis dahin wird in der Sportschule geimpft werden, in die das Zentrum umziehen musste, nachdem der Dachstuhl im Impfzentrum am Kolpingring Anfang Mai ausgebrannt war.