Sie engagieren sich in der Hospizarbeit oder bei Nachbarschaftshilfen, unterstützen in Not geratene Menschen oder Kinder bei schulischen Problemen, sorgen für Senioren oder setzen sich für den Erhalt kulturhistorisch bedeutsamer Bauten ein: Die Palette des ehrenamtlichen Engagements im Landkreis München ist vielfältig. Vier Institutionen und 14 Einzelpersonen wurden jetzt von Landrat Christoph Göbel (CSU) in Garching für ihre Verdienste ausgezeichnet. Sie erhielten die Ehrenurkunde und die goldene Ehrennadel des Landkreises.

Von den vier geehrten Institutionen engagieren sich drei im sozialen Bereich: Der Behindertenbeirat Garching setzt sich seit 2011 für die Belange von Menschen mit Handicap ein und berät die Stadt. Der Verein "Hand in Hand" aus Haar organisiert seit 2012 ein rein ehrenamtliches nachbarschaftliches Netzwerk in der Gemeinde. Und die Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim hat sich in den vergangenen 50 Jahren zu einem Dienstleister im sozialen Bereich entwickelt. Daneben wurde der Förderverein der St.-Jakobus-Kapelle Hochmutting geehrt, der sich seit 2002 um die Sanierung des Gotteshauses in der Gemeinde Oberschleißheim kümmert.

Ebenfalls im kulturellen Bereich engagiert ist Klaus Schmalisch, der für seine Tätigkeit im Verein für Heimatpflege Baierbrunn ausgezeichnet wurde. Andrea Hegering ist seit 1987 in vielen Garchinger Vereinen und Organisationen aktiv, darunter in der katholischen Kirchengemeinde St. Severin. Elisabeth Oehlen hat sich in Höhenkirchen-Siegertsbrunn unter anderem im Arbeitskreis Asyl und bei der Caritas eingebracht.

Die Mütter gegen Atomkraft engagieren sich schon lange für Kinder in der Ukraine

Gleich drei Geehrte kommen aus Kirchheim: Raiza Adam-Schlundt engagiert sich dort ebenfalls in der Flüchtlingshilfe und bei der Nachbarschaftshilfe, Waltraud Aßbeck und Ilse Pirzer sind unter anderem beim Hospizverein aktiv. Kurt und Monika Stiegler engagieren sich beide bei der Nachbarschaftshilfe Pullach, Monika Stiegler außerdem für die Partnerschaft mit der französischen Gemeinde Pauillac.

In Taufkirchen engagiert sich Michael Mrva für die dortige Nachbarschaftshilfe, Ingeborg Schröder setzt sich für Behinderte und Senioren ein. Rudolf Strauch und Hannelore Emontz-Meister wurden beide für ihre ehrenamtliche Arbeit in der Seniorenbegegnungsstätte Feringahaus in Unterföhring geehrt, Stefanie Kraus für ihre Verdienste um die Spendenaktionen der Mütter gegen Atomkraft für Kinder in der Umgebung von Tschernobyl in der Ukraine.

"Dieses Engagement ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält", sagte Landrat Göbel laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes bei der Feierstunde im Garchinger Bürgerhaus. Der Garchinger Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) forderte die Geehrten auf: "Bleiben Sie dem Ehrenamt treu!"