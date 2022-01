Die Corona-Lage im Landkreis München stellt sich gerade nach dem Wochenende diffus dar. Nach den offiziellen Daten des Robert-Koch-Instituts hat sich das Infektionsgeschehen auf hohem Niveau stabilisiert, wenn nicht sogar etwas entspannt. Die Inzidenz wird am Sonntag mit 1188,5 angegeben. Das sind an die 150 Punkte weniger als am Samstag, als eine Inzidenz von 1325,5 gemeldet wurde und auch weniger als am Freitag (1314,3). Doch tatsächlich dürfte der zentrale Messwert zur Pandemieentwicklung höher liegen. Am Freitag hatte das RKI die Inzidenz für Donnerstag rückwirkend von 1418,4 auf 1600,3 nach oben korrigiert. Am Wochenende wird weniger getestet und die Labore und Behörden sind nicht voll besetzt. Das Landratsamt veröffentlicht Samstag und Sonntag keine Daten zu Infektionsfällen oder Impffortschritt.