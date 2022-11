Kommentar von Sabine Wejsada

Wie schlecht es um die Digitalisierung in Deutschland bestellt ist, hat sich spätestens während der Corona-Pandemie gezeigt, als die ganze Nation über Nacht in den Lockdown geschickt wurde. Öffentliche Verwaltungen und zumeist auch Firmen ächzten unter den neuen Herausforderungen, weil es an belastbaren Übertragungsraten mangelte und das Internet an seine Grenzen geriet. Wie sich herausstellte, war die Digitaloffensive längst noch nicht so weit fortgeschritten, wie es die Politiker im Großen wie im Kleinen bei jeder sich bietenden Gelegenheit beschwören.

Doch es waren vor allem die Lehrerinnen und Lehrer, die durch den von einem auf den anderen Tag erforderlichen Fernunterricht, abstürzende Plattformen des bayerischen Kultusministeriums und veraltete Technik in den Schulen an den Rand des allmorgendlichen Nervenzusammenbruchs gerieten. Erinnert sei nur an das störanfällige System Mebis oder die Streitereien um auslaufende Lizenzen für Microsoft Teams und Co. Auch im reichen Landkreis München lief bei weitem nicht alles rund. Lehrerinnen und Pädagogen, Schulleiter und Sekretariate wurden die meiste Zeit über alleingelassen mit den Tücken der verschiedenen Systeme, von Schülerinnen und Schülern sowie Eltern gar nicht zu sprechen.

Dass sich dieses Desaster nach der Cyberattacke auf die Server des bei der Kreisbehörde angesiedelten und vom Landkreis finanzierten Medienzentrums nun nahtlos fortsetzt, darf getrost als skandalös bezeichnet werden. Von dort heißt es angesichts des großen Schadens sinngemäß: "Liebe Schulen, kümmert euch doch selbst um die Wiederherstellung und Sicherheit eurer Daten, wir sind raus!" Das ist schlichtweg ein Armutszeugnis für diese so wichtige Schaltstelle, die Bildungseinrichtungen im Landkreis beim weiteren Weg in die digitale Zukunft begleiten und unterstützen soll. Und es stellt sich die Frage, ob dort die richtigen Leute sitzen. Echte Expertise sieht anders aus.