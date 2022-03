Von Stefan Galler

Noch vor vier Monaten hatte der CSU-Kreisverband München-Land seine Delegiertenversammlung zunächst wegen der sich damals zuspitzenden pandemischen Lage ohne Medienvertreter abhalten wollen und schließlich ganz abgesagt. Am Montagabend fand der regionale Parteitag nun statt - mit Journalisten, aber in einem für die aktuelle Infektionslage durchaus bemerkenswerten Rahmen.

Zwar stellte der Kreisverband klar, dass die Versammlung im Landgasthof Schmuck im Sauerlacher Ortsteil Arget unter den "aufgrund der Corona-Pandemie geltenden Abstands- und Hygieneregeln" stattzufinden habe. Außerdem hieß es, dass für alle Teilnehmer eine Maskenpflicht gelte, "am Platz darf sie abgenommen werden". In der Realität war dann aber zumindest von Abstandsregeln keine Rede mehr: Ellbogen an Ellbogen saßen die Christsozialen im mit etwa 180 Leuten proppenvollen Raum, der sich vermischende Geruch von Bier und verschiedenen Speisen vermittelte einen ungefähren Eindruck davon, wie sich die Aerosole in der stehenden Luft des Raumes ausbreiten könnten.

Nach einem Impfnachweis wurde am Empfang nicht gefragt, in der Einladung war lediglich die Bitte geäußert worden, man möge privat noch einen Schnelltest absolvieren und bei einem positiven Ergebnis daheimbleiben. Das mussten dann auch tatsächlich einige der Delegierten, dennoch fühlten sich die Anwesenden offenbar so sicher, dass so gut wie niemand auf den Plätzen zu einer Maske griff. Der wiedergewählte Kreisvorsitzende Florian Hahn zählte zu den wenigen, die zumindest immer wieder mal auch im Plenum sitzend den Mund-Nase-Schutz aufbehielten.

Eindrucksvoller hätten die CSU-Lokalpolitiker kaum unter Beweis stellen können, dass sie wie ihr Parteivorsitzender Markus Söder vom "Team Vorsicht", dem sie noch im Herbst angehört hatten, nunmehr ins "Team Freiheit" gewechselt sind. Ob sie sich schon bald ins kaum mehr überschaubare Team der Omikron-Infizierten eingliedern, werden die nächsten Tage zeigen.