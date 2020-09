Von Martin Mühlfenzl, Landkreis

Der erste Kauf war noch ein echtes Schnäppchen. Für nur 3,50 Euro ersteht Helmuth Straßgütl im Januar 50 Masken - zu einem Zeitpunkt, als noch niemand in Deutschland über eine flächendeckende Maskenpflicht nachdenkt. "Ich habe damals schon gedacht: Da rollt etwas auf uns zu", sagt der 62-jährige Unterschleißheimer. Was da genau auch über den Landkreis hinweggeschwappt ist, hat Straßgütl dokumentiert: In mehreren Grafiken stellt er dar, wie sich die Infektionszahlen mit dem Coronavirus im Landkreis und auch in seiner Stadt entwickelt haben; wie hoch die Sieben-Tage-Inzidenz zu Beginn der Pandemie war und dass sie seit Tagen wieder auf einem stabil hohen Niveau liegt. "Zahlen sagen mehr als Worte", sagt Straßgütl. Auch deshalb lädt er sie auf Facebook hoch.

Straßgütls Quelle ist das Landratsamt, das täglich die neuesten Infektionszahlen veröffentlicht. Acht neue dokumentierte Fälle waren es Freitagnachmittag und damit weniger als am Donnerstag und Mittwoch (je 15). Dennoch gab es ein derartig hohes Infektionsgeschehen in dieser Konstanz zuletzt im April. Seit zwei Wochen läuten daher im Landratsamt und in den Kommunen die Alarmglocken; Landrat Christoph Göbel (CSU) hat die Kommunen angewiesen die Testkapazitäten hochzufahren. Doch etliche Bürger fragen sich, wann und wo sie sich testen lassen können. Eine zentrale Übersicht für alle 29 Städte und Gemeinden etwa auf der Homepage des Landratamtes gibt es nicht. Auch fehlt im bevölkerungsreichsten Landkreis - anders als von der Staatsregierung vorgegeben - eine zentrale Anlaufstelle für Testungen. Schon in der Hochphase der Pandemie wurde das Prinzip der Dezentralisierung hochgehalten, jetzt wird es wieder aktiviert. Allerdings will das Landratsamt die Teststrukturen neuerdings bündeln und zentral auf seiner Homepage veröffentlichen, sobald alle relevanten Daten vorliegen. Bis dahin gilt: Wer sich testen lassen möchte, soll seinen Hausarzt anrufen. Die Teststation auf der Münchner Theresienwiese ist jedenfalls nur für Einwohner der Stadt.

Detailansicht öffnen Bereit für den Abstrich: Eine Mitarbeiterin des Malteser Hilfsdienstes wartet an einer Teststation auf Urlaubsrückkehrer. (Foto: Leonhard Simon)

Von kommenden Dienstag, 8. September, an können sich etwa Garchinger - und zwar ausschließlich Garchinger - dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr in der wieder errichteten Teststation auf dem alten Postgrundstück an der alten B 471 testen lassen. Mitarbeiter der Aicher-Ambulanz nehmen dort im Auftrag der Gemeinde die Abstriche. Und zwar bei allen, die sich testen lassen wollen. "Das Ganze läuft ohne Anmeldung", sagt Garchings Zweiter Bürgermeister Jürgen Ascherl (CSU). "Man kann einfach vorbeigehen oder hinfahren." Mitzubringen seien nur die Krankenkassenkarte oder der Personalausweis. Die Kosten für den Betrieb der Teststation trägt der Landkreis.

In Ismaning war und ist die Teststation seit Ausbruch der Pandemie durchgängig in Betrieb. Die Testzeiten würden angesichts der steigenden Fallzahlen wieder auf drei Tage ausdehnt, sagt Bürgermeister Alexander Greulich (SPD). Anders als in Garching muss in Ismaning ein Hausarzt den Test anordnen, dann geht aber auch hier alles ganz schnell. Dank der Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr, die in der Teststation den Betrieb regeln und die Abstriche vornehmen. Das "Ismaninger System", sagt Greulich, entlaste vor allem die Hausärzte, die so Kapazitäten in ihren Praxen freihalten können. Mit Beginn des neuen Schuljahres sollen in der Station auch Reihentestungen etwa von Lehrern oder Erziehern erfolgen können, kündigt Greulich an. Neben Garching und Ismaning werden derzeit sieben weitere Testzentren im Landkreis betrieben: eine gemeinsame für die Gemeinden Putzbrunn, Hohenbrunn und Grasbrunn sowie in Unterhaching, Straßlach-Dingharting, Gräfelfing, Unterföhring, Taufkirchen und Grünwald.

103 akut Infizierte meldet das Landratsamt am Freitag (Stand: 14.10 Uhr). Von Donnerstag auf Freitag sind damit acht bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Je ein neuer Fall wird aus Garching, Gräfelfing, Haar, Ismaning, Neuried, Oberhaching, Sauerlach und Unterhaching gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht im Vergleich zum Vortag leicht von 16,9 auf 16,6 zurück. Seit 4. Februar gibt es 1764 bestätigte Infektionen, die Zahl der statistisch Genesenen liegt bei 1555. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden seit 26. März 96 Todesfälle bestätigt.

In Schäftlarn, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Unterschleißheim sowie im Norden für Aschheim, Kirchheim und Feldkirchen kommen in den nächsten Tagen weitere hinzu. In der vergangenen Woche wurden von Dienstag bis Freitag im Landkreis etwa 350 Abstriche genommen, die Zahl der Tests variiere aber von Tag zu Tag stark, teilt das Landratsamt mit. Dass eine Ausweitung der Kapazitäten notwendig ist, unterstreicht Gerhard Schmid: "Die Neuinfektionen im Landkreis liegen derzeit weiterhin konstant höher als noch vor den Sommerferien", so der Leiter des Gesundheitsamtes. Ein exponentieller Anstieg sei "glücklicherweise" aber noch nicht zu erkennen. Häufig beträfen die Neuinfektionen Familien und Reiserückkehrer, auch Familienfeiern spielen laut Schmid eine Rolle.

Helmuth Straßgütl wird die Lage genau beobachten, die Zahlen analysieren - und vorsichtig sein. "Ich gehöre ja zur Risikogruppe. Aber als Rentner fällt es mir auch nicht schwer zu verzichten", sagt er. Von den Jüngeren wünsche er sich etwas mehr Vorsicht und Rücksichtnahme. Und vielleicht wird seine Hilfe irgendwann noch gebraucht. In der Hochphase der Pandemie habe er sich dem Landratsamt angeboten, um als Ehrenamtlicher bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen zu helfen. "Das wollte damals niemand. Vielleicht ändert sich das noch."