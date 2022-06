Im Landkreis München sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Nach Angaben des Landratsamtes handelt es sich um eine Frau und einen Mann im Alter von Mitte 60 und Mitte 90, beide starben in einem Krankenhaus. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Corona-Toten im Landkreis seit Pandemie-Beginn auf 372.

Derweil finden auch in den kommenden Tagen im Landkreis München zahlreiche Sonder-Impfaktionen statt. Am Freitag, 10. Juni, findet im Hillebrandhof in der Aschheimer Straße 2 in Ismaning von 9 bis 17 Uhr ein Gemeinde-Impftag statt, ebenfalls am Freitag wird von 9.30 bis 17 Uhr am Rathausplatz in Taufkirchen gegen das Coronavirus immunisiert. Am Montag, 13. Juni, organisiert die Gemeinde Putzbrunn von 9 bis 17 Uhr im Bürgerhaus in der Hohenbrunner Straße 3 einen Impftag, in Straßlach-Dingharting gibt es am Mittwoch, 15. Juni, von 10 bis 17 Uhr im Bürgerhaus in der Schulstraße 7 die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Und am Freitag bietet noch einmal die Gemeinde Taufkirchen von 9.30 bis 17 Uhr am Rathausplatz einen Impftag an.

Darüber hinaus bleiben auch die beiden Impfzentren in Haar und Unterschleißheim geöffnet - auch an Fronleichnam. Das Impfzentrum in Oberhaching ist hingegen sonn- und feiertags geschlossen.