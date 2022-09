Im Landkreis München sind fünf weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Wie das Landratsamt mitteilt, handelt es sich um zwei Frauen und drei Männer im Alter von Anfang 70 bis Ende 90. Drei von ihnen sind in einem Krankenhaus gestorben, zwei im privaten Umfeld. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Corona-Toten im Landkreis München seit Pandemiebeginn auf 378. Zuletzt hatte die Behörde Anfang Juni über zwei Todesfälle berichtet.

Derweil treibt der Landkreis München seine Impf-Kampagne mit weiteren Sonderaktionen in den Kommunen voran und hat zudem die Öffnungszeiten in seinen drei Impfzentren ausgeweitet. Seit Donnerstag sind die beiden Standorte in Unterschleißheim und Haar jeweils von Montag bis Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet - auch feiertags; diese Öffnungszeiten gelten von 11. September an dann auch für das Impfzentrum in Oberhaching.

An diesem Freitag, 2. September, besteht zudem die Möglichkeit, sich bei den beiden Gemeinde-Impftagen im Ismaninger Hillebrandhof an der Aschheimer Straße 2 (9.30 bis 16.30 Uhr) sowie von 9.30 bis 17 Uhr am Rathausplatz in Taufkirchen gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen.