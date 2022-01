Von Martin Mühlfenzl, Landkreis München

Die Politik hat aufgegeben: In den Schulen wird es kein Kontaktpersonenmanagement mehr geben, es wird also nicht mehr ermittelt, wer in direktem Kontakt zu einem Schüler stand und sich möglicherweise auch infiziert hat. Dem Virus hätte die Staatsregierung mit ihrer Entscheidung gar keine größere Freude machen können, es grassiert in den Schulhäusern wie noch nie zuvor in dieser Pandemie. Was für eine Fehlentscheidung der Söder-Regierung.

Es stimmt schon, dass die Politik viel zu spät erkannt hat, dass Kinder und Jugendliche in dieser Pandemie besonders gelitten haben. Ihnen wurde viel zu lange wenig Aufmerksamkeit geschenkt, sie wurden im Homeschooling sich selbst überlassen und waren neben den älteren Menschen von den Kontaktsperren am härtesten betroffen. Daraus nun aber die Lehre zu ziehen, die Schulen um jeden Preis offen zu halten, kann nicht der richtige Weg sein. Denn Kinder und Jugendliche tragen auf diese Weise das Virus in ihre Familien hinein. Der Grad der Verbreitung auf diese Art und Weise dürfte enorm sein, sind doch laut Landrat Christoph Göbel alleine im Landkreis München mittlerweile 50 Prozent der Neuinfektionen auf Schulen und Kitas zurückzuführen. Diese Strategie gefährdet aber nicht nur die Angehörigen zuhause, sondern auch Lehrer und Mitarbeiter an den Schulen - und die von einer Ansteckung betroffenen Kinder und Jugendlichen natürlich auch. Long-Covid lässt grüßen.

Wer die Durchseuchung der Schulen und Kitas will, der sollte es auch offen und ehrlich zugeben. Das aber traut sich die Staatsregierung nicht und verweist stattdessen auf Hygienekonzepte und Teststrategien. Wer ein echtes Schutzkonzept für Lehrer und Schüler will, der darf auf Kontaktermittlung, Isolation und Quarantäne sowie auch auf Wechsel- und Distanzunterricht nicht verzichten. Wer aber einfach aufgibt, der hat schon verloren - und das Virus gewonnen.