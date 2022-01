Das Landratsamt hat am Freitag fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Es handelt sich um vier Männer im Alter von Anfang 70 bis Mitte 90 sowie eine Frau von Anfang 90 Jahren. Alle sind in einem Krankenhaus gestorben. Meist waren Vorerkrankungen bekannt. Die Gesamtzahl der Toten im Kontext des Coronavirus im Landkreis München erhöht sich damit seit Beginn der Pandemie auf 336. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis München hat sich seit dem Neujahrstag, als das Robert-Koch-Institut einen Wert von 177,9 meldete, deutlich erhöht. Am Freitag nahm sie die 300er-Marke und lag bei 306,3. In der Region München liegen auch der Landkreis Ebersberg, der mit einer Inzidenz von 399,7 an der 400er-Schwelle kratzt, sowie die Stadt München mit 305,8 über 300.