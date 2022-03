Auch wenn das Robert-Koch-Institut (RKI) die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis München weiterhin täglich rückwirkend nach oben korrigiert, stimmt der Trend: Die Infektionszahlen sind derzeit leicht rückläufig. Den zunächst am Montag gemeldeten Wert von 1516,8 hob das RKI am Dienstag auf 1741,6 an, am Dienstag vor einer Woche hatte das Gesundheitsamt allerdings noch 1219 nachgewiesene Ansteckungen binnen 24 Stunden gemeldet, an diesem Dienstag waren es nurmehr 901. Auch ein Blick auf die Entwicklung der Inzidenz zeigt, dass die von Landrat Christoph Göbel (CSU) zunächst befürchtete Entwicklung hin zu Inzidenzen von mehr als 2000 bisher nicht eingetreten ist. Zwar dürfte auch der am Dienstag gemeldete Wert von 1431,0 aufgrund verspätet eingegangener positiver Testergebnisse zu niedrig angesetzt sein, im Wochenverlauf aber ist die Inzidenz zuletzt leicht gesunken. Ihren Höchstwert hatte sie mit 1998,4 am vergangenen Freitag erreicht.