Im Landkreis München bestätigt sich der Trend, dass sich mittlerweile vor allem jüngere Menschen mit dem Coronavirus infizieren und ein großer Teil der Neuansteckungen auf Reiserückkehrer entfällt. Von Dienstag auf Mittwoch meldet das Landratsamt elf neue Fälle; die Zahl der akut Erkrankten stieg von 96 auf 101 (Stand: 14.30 Uhr), mehr als 280 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Seit 4. Februar wurden insgesamt 1669 Infektionsfälle nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging indes leicht zurück: Der Wert, der besagt, wie viele Menschen sich in der vergangenen Woche bezogen auf 100 000 Einwohner infiziert haben, lag am Mittwoch bei 16,9 (Dienstag: 18,6). Noch am Samstag hatte er 22,1 betragen.

Je zwei Infektionen in Aschheim, Ottobrunn und Unterschleißheim

Je eine der neuen Erkrankungen entfällt auf die Altersgruppen der unter Fünfjährigen und der Fünf- bis 14-Jährigen. In der Altersgruppe von 15- bis 34 Jahre wurden vier neue Infektionen nachgewiesen, in der Gruppe der 35- bis 59-Jährigen fünf. Je zwei neue dokumentierte Ansteckungen werden aus Aschheim, Ottobrunn und Unterschleißheim gemeldet, je eine aus Haar, Neuried, Oberhaching, Oberschleißheim und Taufkirchen. Insgesamt gelten 1472 Menschen als statistisch wieder genesen, die Zahl der bestätigten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus seit dem 26. März liegt weiterhin bei 96.