Im Landkreis bleibt die Zahl der Neuinfektionen auf einem konstant hohen Niveau. In den Testzentren werden weiter Abstriche gemacht.

Einen weiteren Todesfall im Landkreis München im Zusammenhang mit dem Coronavirus meldet das Landratsamt. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen Mann Anfang 80. Damit wurden seit dem 26. März im Landkreis insgesamt 96 Corona-Todesfälle gezählt. Von Mittwoch auf Donnerstag (Stand: 12.30 Uhr) hat das Gesundheitsamt zudem elf Neuinfektionen mit dem Virus bestätigt. Damit steigt die Gesamtzahl der dokumentierten Ansteckungen seit 4. Februar auf 1614 - und zum ersten Mal seit Wochen wurden an zwei aufeinander folgenden Tagen Neuinfektionen im zweistelligen Bereich gemeldet.

Sechs Erkrankungen bei den 15- bis 34-Jährigen

Akut erkrankt waren Donnerstagmittag 69 Menschen, sechs mehr als noch tags zuvor. Drei neue Infektionen wurden aus der Gemeinde Haar gemeldet, zwei Fälle aus Ottobrunn und je eine in Garching, Gräfelfing, Grünwald, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Planegg sowie Unterhaching. Sechs der neuen Erkrankungen sind der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen zuzurechnen, im Alter von 35 bis 59 Jahren haben sich vier Menschen infiziert und in der Gruppe der 60- bis 79-Jährigen einer. Die Zahl der Covid-19-Patienten aus dem Landkreis, die nach 14 Tagen Quarantäne als statistisch genesen gelten, lag am Donnerstagmittag bei insgesamt 1449.