"Wir scheuen uns nicht vor einer Anzeige"

Im Hamburger Impfzentrum werden etwa 2000 Menschen in der Woche beim Schummeln erwischt. Manche wissen gar nicht, dass sie noch nicht an der Reihe sind, andere tricksen mit voller Absicht. Was ihre Methoden sind und wie die Sozialbehörde gegen sie vorgeht.