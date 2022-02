Am Donnerstag hat die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis München einen neuen Höchststand erreicht. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat den Wert am Freitagnachmittag rückwirkend auf 1969,2 heraufgestuft. Zunächst hatte das RKI die Inzidenz am Donnerstag mit 1644,3 angegeben. Der bisherige Höchststand war am vergangenen Samstag mit einem Wert von 1920,0 erreicht worden. Für Freitag lag die Inzidenz vorerst bei 1734,7 an. Dem liegen 6066 nachgewiesene Neuinfektionen binnen einer Woche zugrunde.

Mit Sonder-Impfaktionen wollen der Landkreis und mehrere Kommunen Menschen zur Immunisierung anregen. Am kommenden Montag, 7. Februar, finden drei Aktionen statt: von 9 bis 17 Uhr beim Gemeinde-Impftag im Bürgerhaus Gräfelfing, Bahnhofplatz 1, ebenfalls von 9 bis 17 Uhr im Bürgerhaus Putzbrunn in der Hohenbrunner Straße 3 sowie von 10 bis 17 Uhr bei der Drive-in-Station an der Jochen-Schweizer-Arena in der Ludwig-Bölkow-Allee 1 in Taufkirchen. Weitere drei Aktionen gibt es am Dienstag, 8. Februar, jeweils von 9 bis 17 Uhr im Alten Rathaus in Neubiberg, Rathausplatz 12, und im Pfarrheim St. Elisabeth in der Bräuhausstraße 5 in Planegg sowie erneut von 10 bis 17 Uhr bei Jochen Schweizer in Taufkirchen.

In Hohenbrunn wird am Mittwoch, 9. Februar, beim Gemeinde-Impftag in der Halle K in der Siegertsbrunner Straße 103 von 9 bis 17 Uhr geimpft. Am Donnerstag finden von 9 bis 17 Uhr Aktionen in der Sporthalle in der Olympiastraße 1 in Feldkirchen und im Pullacher Rathaus, Johann-Bader-Straße 12, sowie am Freitag, 11. Februar, im Wolf-Ferrari-Haus in Ottobrunn statt (9 bis 17 Uhr).