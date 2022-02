Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten im Landkreis München bleibt auf einem enorm hohen Niveau, auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über das Wochenende leicht stagnierte. Am Samstag lag der Wert, der angibt, wie viele Menschen sich binnen einer Woche nachweislich mit dem Virus infiziert haben, bei 1688, 9, am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 1694,4. Allerdings sind die Zahlen mit Vorsicht zu genießen, da das Landratsamt seit Tagen mit Nachmeldungen positiver Tests zu kämpfen hat, und am Wochenende generell weniger getestet wird. Zum Vergleich: Am Sonntag lag die Inzidenz in der Landeshauptstadt bei 2360,5. Binnen einer Woche haben sich im Landkreis 5925 Menschen nachweislich angesteckt.