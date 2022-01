Von Martin Mühlfenzl, Landkreis München

Angesichts weiter steigender Corona-Fallzahlen und Problemen bei der Erfassung positiver Testergebnisse reagiert das Landratsamt und zieht im Gesundheitsamt Mitarbeiter aus anderen Abteilungen zusammen, um der Lage wieder Herr werden zu können. Am Mittwochnachmittag seien im Gesundheitsamt noch etwa 1300 Datensätze von positiv Getesteten unbearbeitet gewesen, teilte Landratsamtssprecherin Christina Walzner mit, darunter etwas mehr als tausend Erstmeldungen, die bevorzugt bearbeitet würden. Auch bei der Kontaktnachverfolgung Infizierter kommt die Behörde nicht mehr hinterher. Diese erfolge nur noch unter "strenger Priorisierung", so Walzner. Höchste Priorität habe die Betreuung besonders gefährdeter Gruppen. An Schulen und Kindertageseinrichtungen wird dagegen die Kontaktnachverfolgung entsprechend der Beschlüsse von Bund und Ländern weitestgehend eingestellt.

Die Probleme bei der Erfassung positiver Testergebnisse führen dazu, dass sich das Robert-Koch-Institut (RKI) und das Landratsamt derzeit jeden Tag selbst korrigieren müssen. So auch am Mittwoch. Die am Dienstagmorgen vom RKI ausgewiesene Sieben-Tage-Inzidenz von 1305,2 hob das RKI am Mittwochnachmittag nach Eingang der verzögerten Meldungen auf 1577,1 an. Die ohnehin schon nach oben korrigierte Inzidenz am Montag gab das RKI am Mittwoch sogar mit 1639,8 an - ein absoluter Rekordwert für den Landkreis. Nach 1334 bestätigten Neuinfektionen binnen 24 Stunden von Dienstag auf Mittwoch ist sicher, dass die am Mittwochmorgen gemeldete Sieben-Tage-Inzidenz von 1258,8 ebenfalls keinen Bestand haben wird und nicht einmal ansatzweise dem tatsächlichen Wert entsprechend dürfte und an diesem Donnerstag ebenfalls angehoben werden wird.