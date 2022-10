Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis München ist weiter rückläufig. Am Freitag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis nur noch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 233,0 - ein Woche zuvor hatte der Wert noch bei 424,8 gelegen. Innerhalb einer Woche haben sich im Landkreis laut RKI 815 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, eine Woche zuvor waren es noch nahezu 1500 dokumentierte Neuansteckungen binnen sieben Tagen. In diese Statistik fließen allerdings nur positive PCR-Tests ein. Die Entwicklung im Landkreis ist nahezu identisch mit der in der Landeshauptstadt: In München lag die Inzidenz am Freitagmorgen bei 226,1. Insgesamt haben sich im Landkreis mittlerweile mehr als 158 000 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert.