Die Corona-Lage im Landkreis München hat sich seit Jahresbeginn kontinuierlich entspannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei einem Wert von 70,3 und damit unter dem bundesweiten Durchschnitt von 78,5. In der vergangenen Woche haben sich im Landkreis 246 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt liegt die dokumentierte Zahl an Fällen seit Ausbruch mittlerweile bei etwas mehr als 164 000.