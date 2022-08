Für seine neuen Sonderimpfaktionen nutzt der Landkreis München die am Donnerstag, 11. August, beginnenden European Championships. Am ersten Tag der Sport-Großveranstaltung besteht an der Regattastrecke in Oberschleißheim, Dachauer Straße 35, die Möglichkeit, sich von 9 bis 17 Uhr gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Weitere Termine dort sind Donnerstag, 12. August, sowie Freitag und Samstag, 13. und 14. August, jeweils von 9 bis 15 Uhr - an diesen Tagen finden in Oberschleißheim die Wettkämpfe der Ruderer statt. Zusätzlich bietet der Landkreis auf der Regattastrecke am Donnerstag und Freitag, 18. und 19. August, jeweils von 9 bis 17 Uhr spontane Impfungen an. Einen ersten Impftermin in Oberschleißheim gibt es bereits an diesem Dienstag, 9. August, von 9.30 bis 17 Uhr im Bürgerhaus an der Theodor-Heuss-Straße 29.

Auch andernorts wird weiter immunisiert. Ebenfalls an diesem Dienstag können sich Impfwillige von 12 bis 17 Uhr im Naturbad Furth in Oberhaching an der Badstraße 5 eine Spritze setzen lassen. Am Mittwoch, 10. August, wird im Bürgerhaus Putzbrunn an der Hohenbrunner Straße 3 von 9 bis 17 Uhr geimpft und am Bahnhofplatz in Sauerlach von 9.30 bis 16 Uhr. Am Donnerstag, 11. August, wird die Impfreihe im Bürgerhaus Unterföhring, Münchner Straße 65, von 9 bis 17 Uhr fortgesetzt, am Dienstag, 16. August, wird von 9.30 bis 16.30 Uhr im Pfarrheim Sankt Elisabeth an der Bräuhausstraße 5 in Planegg geimpft. Am Mittwoch, 17. August, gibt es im Pfarrheim an der Ismaninger Straße 3 in Aschheim von 9 bis 17 Uhr einen Gemeinde-Impftag, ebenso in Ismaning am Freitag, 19. August, von 9.30 bis 16.30 Uhr im Hillenbrandhof an der Aschheimer Straße 2.