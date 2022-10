In zahlreichen Kommunen des Landkreises München finden in den kommenden Tagen weitere Sonder-Impfaktionen gegen das Coronavirus statt. An diesem Montag, 31. Oktober, gibt es beim Gemeinde-Impftag im Bürgerhaus in Gräfelfing, Bahnhofsplatz 1, die Möglichkeit, sich von 9.30 bis 16.30 Uhr gegen das Virus immunisieren zu lassen; am Mittwoch, 2. November, laden die Gemeinden Putzbrunn und Oberschleißheim jeweils von 9 bis 17 Uhr zum Impfen ein, in Putzbrunn wird im Bürgerhaus an der Hohenbrunner Straße 3 geimpft, in Oberschleißheim im Bürgerzentrum an der Theodor-Heuss-Straße 29. Am Donnerstag. 3. November, werden von 9 bis 17 Uhr im Bürgerhaus Unterföhring an der Münchner Straße 65 Spritzen gesetzt, ebenso von 10 bis 17 Uhr im Pullacher Rathaus an der Johann-Bader-Straße 21. Die Reihe der Gemeinde-Impftage wird am Freitag, 4. November, von 12.30 bis 17 Uhr am Rathausplatz in Taufkirchen fortgesetzt. Am Samstag haben dann Impfwillige von 10 bis 17 Uhr bei Pflanzen Kölle in Unterhaching an der Parkackerstraße 2 die Möglichkeit, sich gegen das Virus immunisieren zu lassen. Auch die drei Impfzentren in Haar, Unterschleißheim und Oberhaching sind weiter wie gewohnt von Montag bis Sonntag und auch an Feiertagen jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet, dort besteht die Möglichkeit zur unverbindlichen Beratung auch mit Ärztinnen und Ärzten; eine Anmeldung ist in der Regel nicht erforderlich.