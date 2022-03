Von Bernhard Lohr, Landkreis München

Kurz vor weitgehenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen steigt im Landkreis München die Zahl der Infektionen kräftig. Das gilt auch für die Pflegeeinrichtungen, wo nach dem Stand von Mittwoch 127 Bewohner und 106 Beschäftigte positiv sind. Vor einer Woche waren es noch 85 Bewohner und 77 Beschäftigte. Seit Inkrafttreten der einrichtungsbezogenen Impfpflicht am Mittwoch haben Seniorenheime und andere Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen 130 nicht geimpfte Beschäftigte dem Landratsamt gemeldet, die in Kürze einen Brief von der Behörde erhalten werden. Landrat Christoph Göbel (CSU) warnte am Donnerstag beim wöchentlichen Pressegespräch zur Corona-Lage vor weiter steigenden Infektionszahlen und einem schwierigen "Corona-Herbst". Kurzfristig könnten besondere Schutzmaßnahmen für Geflüchtete aus der Ukraine mit niedrigem Impfstatus notwendig werden, wenn große Notunterkünfte mit älteren Personen belegt würden.

Das Landratsamt steht von vielen Seiten unter Druck. Zusammen mit der Pandemie ist eine Flüchtlingskrise zu bewältigen, die auch unter dem Gesundheitsaspekt viele Fragen aufwirft. Dazu fallen die Bundeswehrsoldaten weg, die die Behörde zuletzt unterstützend einsetzen konnte, weil bei der Truppe wegen der Bedrohung durch Russland Prioritäten neu gesetzt werden. Das Landratsamt kommt personell mit der Datenerfassung kaum noch hinterher, weshalb laut Göbel rückwirkende Korrekturen der Inzidenzen nach oben weiter auf der Tagesordnung stehen werden. Auf 1920,9 wurde am Donnerstag der Wert für Mittwoch angehoben. Fürs Wochenende rechnet Göbel mit einer Inzidenz jenseits der 2000er-Marke. Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen steige.

Die Impfquote bei Geflüchteten aus der Ukraine beträgt nur 30 Prozent

Trotz des am 2. April bevorstehenden Wegfalls der meisten Corona-Schutzregeln schlug Göbel keinen Alarm. Er sagte, die steigenden Temperaturen würden die Gefahr einer akuten Gesundheitskrise mildern. Aktuell sei nur eine Kindergartengruppe im Landkreis in Quarantäne und keine Schulklasse. Göbels Sorge gilt dem kommenden Herbst und Winter, wenn vielleicht eine gefährlichere Virusvariante ins Spiel kommt. "Wenn wir eine Impfpflicht hätten, wäre ich total entspannt", sagte Göbel, der trotz zuletzt geringer Resonanz an Sonder-Impfaktionen festhalten will. Manchmal hätten diese doch einen Effekt. In Grasbrunn wurde am Kinderimpftag am 11. März nur ein einzige Kind geimpft, bei einem Aktionstag in Gräfelfing am 14. März waren es immerhin 50 Impfungen. Verstärkt soll es Aktionen zugeschnitten auf Geflüchtete geben, bei denen auch Dolmetscher hinzugezogen werden. Die Impfquote bei den Geflüchteten liege nur bei etwa 30 Prozent, dennoch gebe es dort bisher eine noch überschaubare Zahl an Infektionen.

Göbel steht hinter einer allgemeinen Impfpflicht. Die Pflicht für im medizinischen Bereich tätiges Personal setzt seine Behörde jetzt schrittweise um. Laut Jörg Spennemann, dem Leiter des Geschäftsbereichs Gesundheit im Landratsamt, werden die 130 Beschäftigten, die bisher eine Impfung abgelehnt haben, angeschrieben und auf ein Beratungsangebot hingewiesen. Ihnen würden zunächst Fristen gesetzt, sollten diese nicht eingehalten werden, folge das ordnungsrechtliche Prozedere mit Bußgeldern bis hin zum Betretungsverbot für die Einrichtung. Das könne sich bis Juli hinziehen. Spennemann rechnet auch mit einer gewissen Dunkelziffer bei mobilen Diensten. Der Totimpfstoff Novavax, von dem man sich erhofft hat, dass er im Gesundheitswesen gut ankommen werde, wird bisher im Landkreis kaum nachgefragt. 196 Dosen wurden verimpft, 110 Dosen an Ärzte abgegeben. Die Öffnungszeiten der Impfzentren werden wegen der deutlich zurückgegangenen Nachfrage auf 8 bis 18 Uhr zurückgefahren.

Gerade wegen des Wegfalls vieler Schutzmaßnahmen rät Göbel weiterhin zum Tragen von FFP2-Masken. Diese schützten äußerst effektiv und hätten einen stärkeren Effekt als Lockdowns, so der Landrat, der sich auf eine aktuelle Studie beruft. Im Landratsamt werde das Tragen von Masken für Beschäftigte und Besucher daher beibehalten. Gesundheitsamtschef Gerhard Schmid empfiehlt, in geschlossenen Räumen weiter kräftig zu lüften. "Beides zusammen" bewahre vor Ansteckungen.