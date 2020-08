Von Martin Mühlfenzl, Landkreis

Der 4. Februar dieses Jahres markiert im Landkreis München den Beginn einer neuen Zeitrechnung. Seitdem hat sich das Leben der allermeisten Menschen drastisch verändert, mittlerweile gehören etwa Mund-Nase-Bedeckungen für die meisten wie selbstverständlich zum Alltag, der obligatorische Handschlag zur Begrüßung hingegen ist in der Zwischenzeit verpönt. Und viele warten seither wie selbstverständlich mittags auf Nachrichten aus dem Landratsamt.

Denn seit dem 4. Februar bedeutet die neue Zeitrechnung, dass in der Behörde, im Gesundheitsamt, tagtäglich aufs neue akribisch gezählt und gerechnet wird. An diesem Dienstag vor etwas mehr als einem halben Jahr meldete das Landratsamt den ersten Fall einer Infektion mit dem damals noch neuartigen Coronavirus. Ein 58-Jähriger Mitarbeiter des Stockdorfer Autozulieferers Webasto hatte sich vermutlich bei einem Kollegen angesteckt, er wurde im Schwabinger Klinikum behandelt. Zu diesem Zeitpunkt stammten alle Infizierten in Bayern, acht an der Zahl, aus dem Webasto-Umfeld - und viele glaubten damals, das Infektionsgeschehen sei lokal zu begrenzen und beherrschbar. Ein Irrtum, wie sich schnell herausstellen sollte.

Am 20. März kamen die Experten im Landratsamt auf 66 Neuinfektionen im Landkreis München. Ottobrunns Bürgermeister Thomas Loderer (CSU) forderte, die Stichwahlen der bayerischen Kommunalwahlen abzusagen.

28. März: 77 Neuinfektionen - ein Rekordwert

16 Neuinfektionen Das Infektionsgeschehen im Landkreis München beschleunigt sich weiter. Von Donnerstag auf Freitag (Stand: 12.15 Uhr) meldet das Landratsamt 16 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus, tags zuvor waren es elf. Es verstärkt sich auch der Trend, dass sich vor allem jüngere Menschen infizieren, 13 der neuen, dokumentierten Erkrankungen werden der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen zugerechnet, zwei entfallen auf die 35- bis 59-Jährigen und ein Fall wurde in der Gruppe der 60- bis 79-Jährigen registriert. Dennoch steigt die Gesamtzahl der Infektionen seit 4. Februar nur um 15, da ein Fall aufgrund einer falschen Meldeadresse aus der Statistik herausgerechnet wurde. Stand Freitagmittag waren 80 Menschen akut erkrankt, elf mehr als tags zuvor. Fünf neue Ansteckungen werden aus Grasbrunn gemeldet, je zwei aus Garching, Ottobrunn und Planegg und je ein Fall aus Haar, Neubiberg, Oberschleißheim, Unterhaching und Unterschleißheim. Die Zahl der statistisch Genesenen liegt bei 1453, die der bestätigten Todesfälle bei 96. müh

Die Pandemie steuerte im Landkreis auf ihren Höhepunkt zu, das öffentliche Leben wurde immer weiter heruntergefahren. 28. März: Das Landratsamt meldet 77 neue Ansteckungen, ein Rekordwert, nahezu in allen Kommunen des Landkreises gibt es provisorische Teststationen. Doch die Maßnahmen zeigen Wirkung. Am 9. Mai, ein Samstag, teilt das Gesundheitsamt mit: Null Neuinfektionen - erstmals seit dem 4. Februar.

Und heute? Nach Wochen der Entspannung steigen die Zahlen wieder an. Über das vergangenen Wochenende waren es insgesamt 18, am Dienstag neun, Mittwoch 13, Donnerstag elf, Freitag 16. Etwa 80 Prozent der neuen Ansteckungen seien auf Reiserückkehrer zurückzuführen, sagt Ulrike Gernhold, Fachbereichsleiterin im Gesundheitsamt, viele hätten sich in Balkan-Ländern aufgehalten. Sie warnt zugleich: "Aber auch in der Heimat ist man nicht vor einer Ansteckung sicher, es kommt immer auf das Verhalten der Menschen an."

Detailansicht öffnen Mahner in der Krise: Christoph Göbel. (Foto: dpa)

Auch Landrat Christoph Göbel (CSU) sagt, er betrachte die neueste Entwicklung mit Sorge, schließlich müsse eine zweite Welle unbedingt verhindert werden - mit Blick auf die Unternehmen, Kinder und Familien und das gesamte gesellschaftliche Leben. Bei allem Verständnis für das Bedürfnis nach Normalität, Begegnung und Freizeitvergnügen mahnt Göbel: "Wir stehen nun an einem entscheidenden Punkt, noch können wir die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens durch unser Verhalten und ständige Vorsicht maßgeblich beeinflussen, um erneute Einschränkungen zu vermeiden."

Mittlerweile betreiben wieder etwa die Hälfte der 29 Städte und Gemeinden im Landkreis Testzentren, die anderen Kommunen halten Kapazitäten vor, die binnen weniger Stunden oder Tage hochgefahren werden können. Die Testergebnisse werden in der Regel nach zwei bis drei Tagen bekanntgegeben. Geht beim Gesundheitsamt eine positive Meldung ein, wird die betroffene Person umgehend informiert, die Kontaktpersonen ermittelt und über ihre Quarantänepflicht informiert. "Engmaschig" überprüft werde die Einhaltung der häuslichen Isolation von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes, heißt es aus dem Landratsamt, alle Infizierten und Kontaktpersonen würden regelmäßig angerufen und nach ihrem gesundheitlichen Zustand befragt. Aus der Behörde heißt es klar: "Alle bei uns als infiziert geführten Personen befinden sich in Quarantäne."

Was immer wieder für Verwirrung sorgt, ist die Auflistung derjenigen in der Statistik, die "als statistisch genesen" gelten. Freitagmittag waren dies (Stand: 12.15 Uhr) insgesamt 1453 Menschen, bei 1629 dokumentierten Infektionen seit 4. Februar. Grundsätzlich gelten alle als statistisch genesen, die "nach Ablauf der vorgeschriebenen Standard-Quarantänezeit nicht verstorben sind". Durch regelmäßige Telefonate mit den Patienten zeige sich, dass einige gar keine Symptome hätten, manche nur leichte, die nach einigen Tagen wieder ausklingen, und andere auch nach dem Ende der Quarantäne noch mit Einschränkungen zu kämpfen hätten, heißt es aus dem Landratsamt.

Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen ist nicht bekannt

Daher und auch mit Blick auf die "noch unerforschten möglicherweise auftretenden Spätfolgen" würde der Begriff "statistisch genesen" verwendet und nicht von "Genesenen" gesprochen. Was in der Statistik des Gesundheitsamtes nicht auftaucht, ist die Zahl der Patienten aus dem Landkreis, die sich in Kliniken oder gar auf der Intensivstation befinden. Diese könne nicht genannt werden, sie sei aber sehr gering, heißt es, wie regelmäßige Telefonate mit Infizierten zeigten.

Trotz der wieder steigenden Fallzahlen und Neuinfektion reichten die Testkapazitäten ebenso aus wie die Ausstattung mit Krankenhausbetten. Auch in der Hochphase der Corona-Pandemie musste zu keinem Zeitpunkt auf Notkrankenhäuser zurückgegriffen werden. Derzeit befinde sich das Landratsamt gemeinsam mit den Kommunen in der letzten Phase der Ausarbeitung eines weitergehenden Testkonzeptes, heißt es aus der Behörde. Der Landkreis müsse gerüstet sein, wenn die zweite Welle mit Wucht kommt.

Viel wird davon abhängen, wie sich die Menschen verhalten. Mitte März, als die Polizei im Landkreis mehrere Menschenansammlungen auflösen musste, sagte Landrat Göbel laut vernehmbar: "Hirn einschalten." Ein Satz, der nichts von seiner Gültigkeit verloren hat.