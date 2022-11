Zwei weitere Menschen aus dem Landkreis München sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Krankenhäusern gestorben. Nach Angaben des Landratsamtes handelt es sich um einen Mann und eine Frau im Alter von Ende 70 und Anfang 80 Jahren. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 gab es damit im Landkreis bislang 399 Corona-Tote. Die Zahl der Meldungen von Todesfällen hat sich in den vergangenen Tagen erhöht, was - wie bereits in der Vergangenheit geschehen - womöglich wieder mit verzögerten Datenabgleichen zu tun haben könnte.