Nach dem Ende der Impfzentren werden nun Ende Februar auch die noch verbliebenen kommunalen Testzentren im Landkreis München außer Betrieb genommen. Hintergrund ist das von den Gesundheitsministern der Länder und des Bundes beschlossene Auslaufen der Coronavirus-Testverordnung zum 1. März. Damit enden die Ansprüche, sich unter bestimmten Voraussetzungen kostenlos auf das Virus testen zu lassen. Im Testzentrum in Pullach können sich Bürgerinnen und Bürger letztmalig am Samstag, 25. Februar, von 8 bis 12 Uhr testen lassen; das Testzentrum in Haar bietet noch einmal am Dienstag, 28. Februar, (8 bis 12 Uhr) die Möglichkeit zum Test an, ebenso die Stationen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn (8 bis 11 Uhr), Neubiberg (8 bis 13 Uhr) und in Unterschleißheim (8 bis 12 Uhr sowie 13 bis 17 Uhr).