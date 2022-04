Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis München gehen weiter stark zurück, am Dienstag vermeldete das Robert-Koch-Institut (RKI) nur noch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 644,4. Das RKI weist allerdings darauf hin, dass über Ostern deutlich weniger Tests erfolgt sein dürften und auch die Kapazitäten in den Laboren heruntergefahren worden seien. Trotzdem liegt der Rückgang im allgemeinen Trend, in der Landeshauptstadt lag die Inzidenz am Dienstag bei 708,3, im Landkreis Starnberg bei 721,0 und in Bad Tölz-Wolfratshause bei 626,3. Im Landkreis Erding liegt die offizielle Inzidenz bereits unter 500. Lediglich die Landkreise Ebersberg und Dachau wiesen noch Inzidenzen von etwas mehr als 1000 aus. insgesamt haben sich laut RKI in den vergangenen sieben Tagen 2215 Menschen im Landkreis München nachweislich mit dem Virus infiziert. Noch vor wenigen Wochen wurden Werte weit jenseits der Marke von 3000 errechnet.