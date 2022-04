Die Corona-Lage im Landkreis München entspannt sich offiziellen Angaben zufolge immer weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwochmorgen nur noch bei 628,3 - und damit leicht über dem Wert in der Landeshauptstadt (619,0). Damit bestätigt sich weiter der Trend fallender Infektionszahlen in der gesamten Region. Nur noch im Landkreis Ebersberg lag die Inzidenz am Mittwoch knapp über der 1000er-Marke. Im Landkreis München haben sich in den vergangenen sieben Tagen 2197 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt, die Gesamtzahl der dokumentierten Infektionen liegt nun bei etwas mehr als 106 000.