Laut Landratsamt haben sich seit Pandemiebeginn mehr als 100 000 Menschen im Landkreis München nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Mittwoch meldete die Behörde nach 973 neuen Fällen binnen 24 Stunden 100 654 dokumentierte Neuinfektionen. Statistisch hat sich damit nahezu ein Drittel der Landkreisbevölkerung mindestens ein Mal mit dem Virus angesteckt. Derweil steigt auch die zahl der aktuell Infizierten im Landkreis wieder an; insgesamt 7579 sind derzeit von einer Ansteckung betroffen, am Dienstag waren es noch 7136. Das Landratsamt hat aber auch positive Nachrichten zu vermelden: Der Rückstau unbearbeiteter positiver Testergebnisse sei mittlerweile aufgearbeitet, alle Meldungen könnten wieder tagesaktuell in die Statistik eingearbeitet werden.