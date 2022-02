Pandemiebekämpfung:Landrat sieht in PCR-Abwassertests keinen Sinn

Von Stefan Galler, Landkreis München

Die FDP-Gruppe im Kreistag hat sich in der Sitzung am Montag in Garching mit einem Dringlichkeitsantrag ans Gremium gewandt: Um das Infektionsgeschehen noch besser beurteilen und noch wirksamere Gegenmaßnahmen ergreifen zu können, solle geprüft werden, inwiefern PCR-Abwassertests bereits im Landkreis München zur Anwendung kommen oder kommen könnten. Zudem wurde die Verwaltung aufgefordert, anzugeben, "um welche Förder-Projekte sich der Landkreis zum Abwassermonitoring im Rahmen der Corona-Pandemie beworben hat". Landrat Christoph Göbel (CSU) konnte die Anfrage eindeutig beantworten: "Solche PCR-Abwassertests gibt es bei uns nicht", sagte er. Schließlich sei der Vollzug des Infektionsschutzgesetzes Sache der staatlichen Verwaltungsebene, nicht des Landkreises als kommunale Körperschaft.

Andererseits obliege die Abwasserwirtschaft den jeweiligen Gemeinden oder Zweckverbänden, also ebenfalls nicht dem Landkreis, wie Göbel auf SZ-Nachfrage erklärt: "Das Abwasser fließt aus dem Landkreis in die Stadtnetze, um dann in München-Großlappen geklärt zu werden. Da stellt sich die Frage, wo man da überhaupt ansetzen will."

Die FDP verwies auf den Landkreis Berchtesgadener Land, der durch die Untersuchung der Abwasserproben den Mangel an Daten wegen fehlender PCR-Tests habe kompensieren können. Für Göbel ein hinkender Vergleich: "Wir wissen durch unsere Tests, wo welche Infektions-Häufigkeiten sind." Im Berchtesgadener Land habe man zwar herausgefunden, dass die Arbeiter, die aus Österreich über die Grenze kamen, die Ausbreitung beschleunigten. Und auch im Landkreis Ebersberg werden in einzelnen Kommunen bereits Proben entnommen. Göbel winkt dennoch ab: "Wir können durch dieses Monitoring nicht für bestimmte Orte Infektionszahlen benennen, weil etwa in Unterföhring 11 500 Leute leben, aber 24 000 Arbeiter ein- und auspendeln. Da halte ich ein Abwasser-Monitoring für irrelevant", sagt Göbel. Der Kreisausschuss lehnte es schließlich ab, das Thema vorerst weiter zu verfolgen.