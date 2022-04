Von SZ-Autoren, Landkreis München

Studenten haben in dieser Pandemie besonders unter den Einschränkungen gelitten. Monatelang waren etwa die Flure und Vorlesungssäle der Technischen Universität in Garching verwaist. Nun soll von Montag an etwas Normalität zurückkehren, wenn auch sehr vorsichtig. Wie in ganz Bayern entfällt im Lehrbetrieb die 3G-Zugangsregel, teilt TU-Pressesprecher Ulrich Meyer mit; bis auf Weiteres, so Meyer, gelte aber die "klare und dringende Empfehlung zum Tragen einer FFP2-Maske in allen Räumlichkeiten", wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden könne. Aus der Pflicht wird also der Ratschlag.

Es wird für viele ein ungewohntes, manchmal auch angsteinflößendes Bild sein, in Innenräumen wieder freie Gesichter zu sehen - im Supermarkt, beim Bäcker, in der Sporthalle, im Schwimmbad. Es gibt aber auch viele Menschen, die erleichtert sind, dass die Maske fällt. Die SZ hat sich umgehört.

Detailansicht öffnen Maskenlos im Biergarten - vielen wird die Mass Bier jetzt noch besser schmecken. (Foto: Claus Schunk)

Im Wirtshaus

Keine Maske, kein G, kein Abstand - "es ist alles wie früher", sagt Betriebsleiter Achim von Bebenburg. Die Corona-Regeln fallen und die Gaststätte Wilder Hirsch in Gräfelfing macht mit. Gäste und Servicepersonal können freiwillig Maske tragen, eine Pflicht dazu gibt es keine mehr, sagt von Bebenburg. Eine Corona-Regelung bleibt jedoch bestehen: Den Gästen wird im Garten ein Platz zugewiesen. Das habe sich während der Pandemie organisatorisch bewährt. Die wegfallenden Regelungen empfindet von Bebenburg als deutliche Arbeitserleichterung. Vor allem die Eingangskontrolle entfällt, bei der Impf- oder Testnachweise geprüft werden mussten. "Wir haben jetzt wieder Zeit für die Gäste und nicht für Kontrolle." Ein Plus sei zudem, dass wieder mehr Gäste kommen können, weil die Abstände entfallen und die Stehtische wieder aufgestellt werden dürfen. Angst vor Ansteckung gibt es nicht im Wilden Hirsch. Das Servicepersonal sei durchgeimpft und die meisten Mitarbeiter seien zusätzlich infiziert gewesen. "Wir haben den Engpass beim Personal schon hinter uns."

In der Halle

Beim TSV Ismaning haben sie die neuen rechtlichen Grundlagen sehr ernst genommen - und am Freitag extra noch eine Vorstandssitzung einberufen, um klare und verbindliche Regeln für alle Abteilungen festzulegen. "Wir werden weiterhin eine Pflicht für Zuschauer in der Halle zum Tragen einer FFP2- oder OP-Maske haben und diese über unser Hausrecht durchsetzen", sagt der Vorsitzende Alexander Novakovic, der auch die Handball-Sparte leitet. Was die Zugangsbeschränkungen mittels 2G- oder 3G-Regel angeht, hält sich der Verein weiter an die Vorgaben der Politik: "Wir verzichten bei den meisten Veranstaltungen auf Einlasskontrollen", so Novakovic. Eine Ausnahme bildet die Basketball-Abteilung, hier wollen die Verantwortlichen, dass Zuschauer weiter einen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorlegen. "Wir schauen genau, wie es sich einpendelt, auch was die anderen Vereine machen. Und werden dann gegebenenfalls nachjustieren oder weiter lockern, je nach Entwicklung", sagt Novakovic.

Im Supermarkt

Auch beim Einkaufen müssen die Kunden keine Masken mehr tragen. Nun ist die Eigenverantwortung gefragt. Denn hört man sich bei Supermärkten im Landkreis um, will man nicht etwa selbst eine Maskenpflicht verhängen. Freilich will man die weitere Entwicklung beobachten.

Die Rewe-Märkte, von denen es auch einige im Landkreis gibt, werden "die von den Behörden gemachten Anordnungen", also das Entfallen der Maskenpflicht, "einheitlich umsetzen", wie Thomas Bonrath, Pressesprecher der Rewe-Markt GmbH sagt. Auch werden Plexiglastrennscheiben und Abstandsmarkierungen im Kassenbereich beibehalten. So etwas wie das Anbringen von Schildern mit der Bitte an Kunden, eine Mund-Nasen-Schutz zu tragen, ist "aktuell nicht geplant", wie er sagt. Anders will man es beim eigenen Personal handhaben. "Unseren Mitarbeitern empfehlen wir auf freiwilliger Basis das Tragen einer Maske", sagt Bonrath. Gleichzeitig will er "die weitere Entwicklung beobachten". Ähnlich wird es Cornelia Schlund, Leiterin des Tagwerk-Arkade-Biomarkts in Ottobrunn, machen. Sie will die Entscheidung über das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes "den Kunden überlassen". Denn diese seien ganz unterschiedlich: Die einen könnten es nicht erwarten, die Maske wegzulassen. Andere seien auch trotz Maske sehr vorsichtig. Beim Personal dominiere laut Schlund die Meinung, den Schutz weiter zu tragen. "Darüber bin ich sehr froh." Denn wenn viele Kunden ohne Maske kämen, Personal krank werde und ausfalle, wäre das schwierig. Zudem denkt sie darüber nach, möglicherweise an Tagen mit vielen Besuchern die Anzahl zu reglementieren. Man müsse sehen, wie sich die Kunden verhielten. "Es braucht jetzt Fingerspitzengefühl", sagt sie.

Detailansicht öffnen Im Landratsamt muss auf den Begegnungsflächen weiter Maske getragen werden. (Foto: Claus Schunk)

Im Landratsamt

Grundsätzlich heißt Landrat Christoph Göbel (CSU) die Lockerungen der Corona-Maßnahmen gut, auch das Wegfallen der Maskenpflicht in Innenräumen sei der richtige Schritt. "Ja, das Risiko kann man eingehen", so der Landrat, die Verantwortung gehöre zurück in die Hände der Menschen. " Es ist wichtig, dass wir in unserem Rechtssystem den mündigen Bürger annehmen, den verantwortungsbewussten", so Göbel; es müsse auch akzeptiert werden, wenn jemand krank werden will, sogar wenn er an der Erkrankung sterbe.

Dennoch hat Göbel für sein Haus die Aufrechterhaltung der FFP2-Maskenpflicht beschlossen. "Zum Schutz der Mitarbeiter", wie er sagt. "Ich halte es für wichtig, dass weiter Maske getragen wird, nicht am Platz, nicht bei Sitzungen, aber auf Gängen, wo man sich begegnet." Eine 3 G-Regel für Besucher aber wird es nicht mehr geben.

Und Göbel bekräftigt noch einmal, dass aus seiner Sicht die allgemeine Impfpflicht der Schlüssel zu Beendigung der Pandemie sei: "Da würde ich die Freiheit eingrenzen, an jeder anderen Stelle nicht."

In den Rathäusern

In den Gemeinden geht man unterschiedlich mit den neuen Bestimmungen um. Vielerorts machen die Bürgermeister von ihrem Hausrecht Gebrauch und verlangen im Rathaus weiter das Tragen von Mund-Nasen-Schutz, aber nicht überall besteht man auf FFP2-Masken. In Unterhaching ist man "nicht gerade glücklich darüber, dass die Verantwortung für den Infektionsschutz wieder weitgehend auf die Betriebe und Dienststellen verlagert wird", wie Rathaussprecher Simon Hötzl mitteilt. Denn aus Sicht der Unterhachinger Verwaltung ist es "angesichts der hohen Inzidenzen nicht zu verantworten, alle Schutzmaßnahmen aufzuheben." Man habe in der Belegschaft aktuell auch größere Lücken zu verzeichnen und sieht keine Trendumkehr. Die FFP2-Masken bleiben daher auf, und zwar bis zum Ende der Osterferien am 24. April. Zudem gilt für einen Zutritt weiterhin 3G. Der fällt in Straßlach-Dingharting zwar weg, auf das Tragen von Masken wird aber auch hier weiterhin bestanden. So handhabt das auch Neuried, mit dem einzigen Unterschied, dass hier auch OP-Masken gestattet sind. Die gleichen Regelungen erlässt das Rathaus in Garching, wo man von Montag an auch mit medizinischen Masken reinkommt. Das dürfen in Höhenkirchen-Siegertsbrunn nur Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre. Wer älter ist muss FFP-2 tragen.

Im Kulturbereich

Beim Kulturamt Unterschleißheim nehmen sie sich die Freiheit, erst mal nicht jede mögliche Freiheit zu auszuschöpfen. Oder anders gesagt: nicht alle Masken fallen zu lassen. "Für uns ist die Balance wichtig", sagt Ina Eigner-Konrad vom Forum Unterschleißheim. Das bedeutet im Konkreten: Einerseits fallen die 2-G-Regeln weg im Bürgerhaus (wie auch in den anderen städtischen Einrichtungen), es herrscht aber weiter Maskenpflicht. Was die Saalbelegung angeht, ist die Kapazität momentan auf 200 Zuschauer gedeckelt, es wird weiter gewisse Abstandsregeln geben. "Wir wollen natürlich nach und nach auch eine höhere Auslastung", so Eigner-Konrad. Das geschieht aber sukzessive und im Vordergrund steht der Gedanke, dass sich die Besucher so sicher wie möglich fühlen sollen. Wie es weiter geht, werde sich zeigen, man entscheide in kurzem Rhythmus, die Pandemie habe gelehrt, flexibel zu sein.

Eine einheitliche Vorgehensweise gibt es im Kulturbereich aber nicht, manche Kommunen gehen vorsichtiger vor, manche freier, es gilt das Hausrecht. So ist im Bürgerhaus Pullach die Maskenpflicht am Platz nicht zwingend, wird aber vom Haus empfohlen: "Wir überlassen Ihnen die Entscheidung", heißt es in Richtung Besucher. Kommen dieses aus verschiedenen Hashalten, werden sie nicht direkt nebeneinander platziert. "Schulter an Schulter will momentan noch keiner sitzen", so Leiterin Hannah Stegmayer. Im Kupferhaus Planegg handhaben sie es ähnlich. Es wird im Saal weiter mit gewissen Abstand bestuhlt und empfohlen, eine Maske im Foyer zu tragen und auf dem Weg zum Platz.