Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 123,2 lag der Landkreis München am Freitag deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 185,7. Nachweislich haben sich in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis 431 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, damit stieg die Gesamtzahl der dokumentierten Ansteckungen auf 162 790 seit Pandemiebeginn. Ähnlich stellt sich die Lage in der Landeshauptstadt dar, dort lag die Inzidenz am Freitag bei 116,8.