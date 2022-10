Die Infektionslage im Landkreis München schwächt sich ab und liegt nahezu drei Wochen nach dem Ende des Oktoberfestes auf dem Niveau wie in der Landeshauptstadt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitagmorgen für den Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 424,8; in der Stadt München lag der Wert für denselben Zeitraum bei 424,3. Damit gehen die Infektionszahlen weiter kontinuierlich zurück. Innerhalb einer Woche haben sich im Landkreis nachweislich 1486 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt - Eingang in die Statistik aber finden ohnehin nur positive PCR-Tests. Insgesamt haben sich im Landkreis München seit Pandemiebeginn mittlerweile weit mehr als 150 000 Menschen mit dem Virus infiziert.