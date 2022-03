Das Gesundheitsamt im Landratsamt schätzt die derzeitige Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis München auf etwa 1900; damit liegt der Wert nach wie vor weit über der offiziell vom Robert-Koch-Institut am Mittwoch ausgewiesenen Inzidenz von 831,6. Noch immer stapeln sich im Landratsamt Tausende unbearbeitete positive Testergebnisse, die händisch in die Statistik eingearbeitet werden müssen. Die Behörde gibt an, für die Verzögerungen und längeren Bearbeitungszeiten seien neben den hohen Fallzahlen auch der Abzug von Unterstützungskräften vor allem der Bundeswehr bei der Datenerfassung verantwortlich. Dennoch scheint sich der Prozess wieder zu beschleunigen, von Dienstag auf Mittwoch meldete das Landratsamt mehr als 1600 dokumentierte Neuinfektionen, auch die Zahl der akut Infizierten steigt wieder stark an und liegt bei nahezu 7400. Landrat Göbel (CSU) hatte unlängst gesagt, er wolle wieder Ordnung in das seit Wochen anhaltende Zahlenchaos bringen.