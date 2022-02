Obwohl die Infektionszahlen immer neue Rekordwerte erreichen, lassen sich im Landkreis München so wenige Menschen impfen wie nie zuvor. Landrat Göbel will die Impfzentren dennoch das ganze Jahr über offen halten.

Von Iris Hilberth, Landkreis München

Die Infektionszahlen erreichen im Landkreis München immer neue Rekordwerte, Inzidenzen irgendwo zwischen 1500 und 2000 sind mittlerweile normal. So genau lässt sich das tagesaktuell derzeit nicht beziffern - es sind einfach zu viele Fälle, als dass das Gesundheitsamt es schafft, sie alle rechtzeitig dem Robert-Koch-Institut (RKI) zu melden. Die wuchtige Omikron-Welle führt allerdings nicht dazu, dass sich mehr Menschen zu Impfungen durchringen. Diese gehen schleppender voran als je zuvor. Der große Run auf die Booster-Spritze ist schon wieder vorbei, Erstimpfungen werden nur vereinzelt nachgefragt. Wie Landrat Christoph Göbel (CSU) bei einem Pressegespräch am Donnerstag bestätigte, sind die drei Impfzentren des Landkreises derzeit nur zu einem Viertel ausgelastet, es ist mehr Impfstoff vorhanden als gebraucht wird.

Immer wieder korrigieren RKI und Landratsamt die Inzidenzen, die besagen, wie viele Menschen sich pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche infiziert haben, in diesen Tagen nach oben. Statt des ursprünglich am Mittwoch gemeldeten Werts von 1526,5 notiert die Kreisbehörde rückwirkend 1833,1. Ob die am Donnerstag veröffentlichte Zahl von 1644,2 stimmt, ist ebenfalls fraglich. Zwar hat das Gesundheitsamt das Personal im Datenmanagement aufgestockt und wird inzwischen von 26 Soldaten der Bundeswehr unterstützt, die auch am Wochenende zur Verfügung stehen. Weitere 15 Soldaten sind für kommende Woche angekündigt worden. Doch alleine am Donnerstagnachmittag lagen noch 900 Fälle zur Bearbeitung vor, weitere Infektionen wurden ununterbrochen gemeldet. In den vergangenen sieben Tagen hat es fast 5000 Neuinfektionen gegeben, aktuell gelten 8874 Personen als infiziert.

Die Infektionszahlen an den Schulen sind weiterhin hoch, Quarantäne wird aber immer seltener angeordnet

Im Krankenhaus behandelt werden müssen laut Landrat derzeit 20 Landkreisbürger, die innerhalb der vergangenen sieben Tagen eingeliefert wurden. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt damit auf 5,72 und liegt nicht mehr wie in den Wochen zuvor unter dem Landesdurchschnitt. Allerdings betonte Göbel, dass nur vier Personen wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus kamen, die anderen 16 Patienten seien aus anderen Gründen in die Klinik gebracht und erst dort positiv getestet worden. Es gibt allerdings auch sechs weitere Todesfälle nach einer Corona-Infektion. Bei den Verstorbenen handelt es sich laut Landratsamt um fünf Männer im Alter von Ende 60 bis Mitte 90 sowie eine Frau Mitte 80. Bei allen seien teils schwere Vorerkrankungen bekannt gewesen.

Hoch sind die Infektionszahlen weiterhin an den Schulen und in den Kitas. 3372 Fälle sind aktuell bekannt. Doch hat man hier inzwischen aufgegeben, Kontakte nachzuverfolgen. Wird ein Kind positiv getestet, muss es nach Hause. Alle anderen allerdings nicht, auch nicht die Sitznachbarn. Erst wenn die Hälfte der Schulklasse infiziert ist, gibt es Distanzunterricht, und zwar für alle Kinder der Klasse. Dann wird auch das Gesundheitsamt informiert und es kann in Einzelfällen zu Quarantäneanordnungen kommen. Die gesamte Klasse muss nicht automatisch in Quarantäne. In Kitas muss der Träger handeln, wenn sich 20 Prozent einer Gruppe mit Corona angesteckt haben. Diese Regeln hat die Staatsregierung in den vergangenen Tagen verkündet. "Das ist eine erhebliche Änderung, wir wissen so erst nachgelagert von entsprechenden Maßnahmen", sagte Göbel.

Der Landkreis hat auch den Totimpfstoff Novavax bestellt

In Alten- und Pflegeheimen sind mittlerweile wieder fast alle Einrichtungen von Infektionen betroffen. 159 Bewohner in 27 Einrichtungen und 173 Mitarbeiter in 42 Einrichtungen haben sich aktuell infiziert. Bis 15. März müssen Beschäftigte von Kliniken, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung vorlegen. Was genau auf seine Behörde zukommt, weiß Göbel noch nicht. "Wir brauchen Klarheit, wer was zu tun hat", mahnt er, denn er befürchtet "erhebliche Aufgaben, die wieder Personal erfordern".

Unterdessen bleiben die drei Impfzentren in Haar, Oberhaching und Unterschleißheim zumindest bis Ende des Jahres geöffnet. Denn auch wenn aktuell täglich nur ein Viertel der möglichen Impfungen verabreicht wird, kann sich das schnell wieder ändern. Göbel rechnet damit, dass die Nachfrage wieder steigt, wenn etwa Zertifikate nicht mehr gelten oder eine vierte Impfung notwendig wird. Am Donnerstag hat die Ständige Impfkommission (Stiko) eine zweite Auffrischimpfung für Menschen ab 70 Jahren, Bewohner und Betreute in Einrichtungen der Pflege, Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie Tätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen empfohlen. Eine Empfehlung hat die Stiko ebenso für den seit 20. Dezember zugelassenen Impfstoff von Novavax, einen sogenannten Totimpfstoff, ausgesprochen. Göbel verspricht, auch diesen so schnell wie möglich zu bestellen und in den Impfzentren anzubieten. Zusätzlich sind weiterhin "Impf-Guides" unterwegs, die auf der Straße Leute ansprechen, beraten und vom Impfen überzeugen sollen. Inwieweit das tatsächlich im Einzelfall zum Erfolg geführt hat, weiß man im Landratsamt nicht. Von 7773 Impfungen seit 27. Januar waren nur 611 Erstimpfungen.