Im Landkreis München sind fünf weitere Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Laut Landratsamt handelt es sich bei den Verstorbenen um drei Frauen und zwei Männer im Alter von Mitte 80 bis Anfang 90. Damit steigt die Gesamtzahl der Verstorbenen im Landkreis auf 367. Bei der Übermittlung von Infektions- und Impfzahlen gab es zudem erneut Probleme. Laut einer Sprecherin im Landratsamt konnten zuletzt keine Daten in die Impfstatistik eingepflegt werden. Ferner wurden beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit am Montag keine Neuinfektionen für den Landkreis gemeldet.

Am Samstag, 7. Mai, findet beim Bauernmarkt in Garching auf dem Bürgerplatz ein kommunaler Impftag statt, ebenso am Montag, 9. Mai, im Bürgerhaus Neukeferloh und im Pfarrheim Sankt Elisabeth an der Bräuhausstraße in Planegg. Am Dienstag wird im Bürgersaal in Oberschleißheim gegen das Coronavirus immunisiert, im Kulturellen Gebäude an der Münchner Straße 8 in Aschheim gibt es dazu am Mittwoch, 11. Mai, die Gelegenheit. Zudem kommt am Donnerstag, 12. Mai, der Impfbus des Landkreises ans Bürgerhaus in Unterschleißheim und am Freitag, 13. Mai, können sich Impfwillige im Hillebrandhof an der Aschheimer Straße 2 in Ismaning impfen lassen. Die Impfaktionen dauern jeweils von 9 bis 17 Uhr.