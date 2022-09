Von sofort an können Impfwillige auch im Landkreis München ihren Immunschutz gegen das Coronavirus mit dem auf Omikron angepassten Impfstoff auffrischen lassen. Wie das Landratsamt am Montagnachmittag mitteilte, sind die beiden Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna gegen die Variante BA.1 in allen drei Impfzentren im Landkreis inzwischen vorrätig. Da der Impfstoff jedoch nur in begrenzten Mengen zur Verfügung steht, ist eine Terminvereinbarung erforderlich.

Die neuen Impfstoffe sind ausschließlich zur Auffrischung vorgesehen. Vorrangig sollen sie zudem Personen angeboten werden, die aufgrund bestimmter Risikofaktoren ein höheres Risiko haben, eine schwere Krankheit zu entwickeln. Hierzu zählen insbesondere Menschen ab 60 Jahren, immungeschwächte Personen und Menschen mit Vorerkrankungen sowie Schwangere. Auch Bewohnerinnen und Bewohner sowie Personal von Pflegeeinrichtungen sowie Beschäftigte des Gesundheitswesens sollen bevorzugt mit den bivalenten Impfstoffen geimpft werden. Grundsätzlich sind die angepassten Vakzine aber für alle Erwachsenen und Kinder ab zwölf Jahren zugelassen, deren letzte Impfung gegen Covid-19 mindestens drei Monate zurückliegt. Es liegt allerdings noch keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) vor.

Unterdessen gehen die Sonder-Impfaktionen weiter: Am Mittwoch, 21. September, im Bürgerhaus Putzbrunn an der Hohenbrunner Straße 3 (9 bis 17 Uhr) und am Bahnhofsplatz in Sauerlach (9.30 bis 16 Uhr), am Donnerstag, 22. September, im Pullacher Rathaus an der Johann-Bader-Straße 21 (10 bis 17 Uhr) und im Bürgerhaus Unterföhring an der Münchner Straße 65 (9 bis 17 Uhr), am Freitag, 23. September, am Rathausplatz in Taufkirchen (9.30 bis 17 Uhr), am Samstag, 24. September, bei Pflanzen Kölle an der Parkackerstraße 2 im Unterhachinger Gewerbegebiet (10 bis 17 Uhr), am Montag, 26. September, im Pfarrheim Sankt Elisabeth an der Bräuhausstraße 5 in Planegg (9.30 bis 16.30 Uhr) fortgesetzt und am Dienstag, 27. September, im ehemaligen Kindergarten Sankt Elisabeth in Kirchheim (9 bis 13 Uhr).

Zudem besteht weiterhin die Möglichkeit, sich in den drei Impfzentren des Landkreises in Haar, Unterschleißheim und Oberhaching immunisieren zu lassen (www.landkreis-muenchen.de/jetztimpfen).