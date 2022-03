Von Martin Mühlfenzl und Florian Weber, Landkreis München

Deutschland macht sich locker. Mit dem am Freitag verabschiedeten und hoch umstrittenen Infektionsschutzgesetz fallen von diesem Sonntag an nahezu alle Corona-Beschränkungen - eigentlich. Denn schon vor der Abstimmung im Bundestag hatte die bayerische Staatsregierung angekündigt, zahlreiche Corona-Regelungen wie die Maskenpflicht in Innenräumen und 2-G-Regelungen oder 2-G-plus-Regelungen weiter beizubehalten. Vielen auch im Landkreis München gehen die in Berlin beschlossenen Maßnahmen zu weit, aber es gibt auch Stimmen, sogar aus der Medizin, die sich darüber freuen und für ein Ende aller Maßnahmen plädieren. Die SZ hat sich umgehört.

Eva-Maria Stadler, Leiterin der Kindertagesstätte Champini in Unterschleißheim: "Ich begrüße die Lockerungen sehr, denn ich sehe es aus Sicht unserer Kinder. In den letzten zwei Jahren ist denen viel verloren gegangen. Es ist wichtig, dass sie zukünftig freier durch die Kita wuseln dürfen und nicht starr in ihren Gruppen bleiben müssen und damit immer dieselben Kinder zu festgelegten Zeiten treffen. Die Kinder haben die Regeln mittlerweile so sehr verinnerlicht, dass die sich gegenseitig anklagen, wenn sich eines der Kinder die Hände nicht wäscht, nachdem es von draußen kommt. Ehrlich gesagt finde ich das schrecklich. Was die Umsetzung der Lockerungen angeht, wird es für uns noch einmal stressig. Neue Verordnungen bekommen wir in der Regel erst am Freitagnachmittag zugesandt, so auch diesmal. Gemeinsam mit unserer Trägerschaft müssen wir dann über das Wochenende alles zusammenschreiben, planen und Rückfragen beantworten. Ich hoffe, der Dokumentationswahnsinn endet endlich und ich kann wieder das tun, wofür ich angestellt bin: Kinder betreuen."

Die Ayinger Wirtin Angela Inselkammer fordert so viel unternehmerische Freiheit wie nur möglich.

Angela Inselkammer, Gastwirtin aus Aying und Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes: "Ich glaube, die zwei Wochen hin oder her sind nicht entscheidend. Wichtig ist, dass wir jetzt einen dauerhaften Weg raus aus der Pandemie finden. Bayern darf hinsichtlich Regulierungen keine Insel innerhalb Deutschlands und Deutschland darf keine Insel innerhalb Europas sein. Jeder weiß, wie er sich schützen kann. Auch gibt es genügend Impfangebote. Nun gilt es endlich wieder, unsere Eigenverantwortung zu stärken. Inwieweit die Maskenpflicht noch verhältnismäßig und angebracht ist, können nur Virologen oder Aerosolforscher beurteilen. Für uns als Gastronomen ist das Wichtigste die dauerhafte Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Speisen unter Einbezug der Getränke. Hierdurch können sich die Betriebe aus eigener Kraft Stück für Stück aus der Krise befreien. Ansonsten wäre mein Wunsch, dass man uns möglichst schnell möglichst viele unternehmerische Freiheiten zurückgibt."

Jan Steinbach, Leiter des Lore-Malsch-Seniorenheims in Hohenbrunn: "Wir hatten hier schon eine starke Omikron-Welle. Trotz aller Schutzmaßnahmen und aller Versuche, das Virus einzudämmen. Aus diese Erfahrung halte ich es für dünnes Eis, in einer Hochzeit dieser Welle zu lockern. Wir müssen vorsichtig bleiben. Das bedeutet aber nicht, dass mir diese Einschränkungen gefallen. Die Situation ist total ambivalent. Wir sind müde und sind es allesamt Leid, uns einzuschränken - auch ich. Aber dem Virus ist es egal, was wir wollen. Wir müssen den Spagat schaffen zu lockern und trotzdem nicht unvorsichtig zu werden. Für unser Pflegeheim bedeutet das: Die Masken- und Testpflicht bleibt. Und wir werden auch weiterhin darauf achten, dass nicht fünf Leute auf einmal in einem Zimmer sind - auch wenn das nun keine Vorschrift mehr ist."

Gerhard Bieber, Leiter Kommunikation bei der Johanniter Unfallhilfe im Landkreis München: "Wir sind mit unseren Teststellen im Landkreis München immer noch gut nachgefragt. Als die Tests im vergangenen Jahr kostenpflichtig wurden, hat man vorausgesagt, dass die Kapazitäten einbrechen würden, aber das war nicht so. Trotzdem ist es für uns sehr schwer vorherzusagen, was es für Auswirkungen haben wird, wenn die Auflagen wegfallen. Wir bauen dennoch unsere Angebote aus und werden zum Beispiel in unserer Teststation in Ottobrunn beim Phönixbad auch im April 20 Tage lang sogenannte NAT-Tests, also Nukleinsäure-Tests, anbieten. Wenn es um die Maskenpflicht geht, wollen wir uns als Johanniter da nicht positionieren. Ich kann nur sagen, dass wir bei uns im Rettungsdienst FFP2-Masken seit Jahren verwenden und damit immer sehr gute Erfahrungen gemacht haben. FFFP2-Masken sind einfach ein sehr, sehr guter Infektionsschutz."

Der Unternehmer Christoph Leicher mahnt zur Vorsicht.

Christoph Leicher, Unternehmer aus Kirchheim und Chef der Industrie- und Handelskammer (IHK) für den Landkreis München: "Grundsätzlich sage ich, es braucht eine Exit-Strategie, einen klaren Plan dafür, wieder in ein normales Leben zurückzufinden. Aber dieser Plan fehlt mir. Momentan finde ich, das Bild ist zu indifferent, um komplett aufzumachen. Bei mir im Unternehmen werden wir es wie viele andere Kollegen auch weiter konservativer betrachten. Meine Mitarbeiter werden jeden Tag getestet, bevor sie ins Unternehmen kommen. Aber mit den neuen Regelungen dürfte ich einen Mitarbeiter gar nicht mehr fragen, ob er geimpft ist. Aber Maßnahmen wie Abstand halten, Maske tragen und Testen sind so wichtig. Und ich habe auch Mitarbeiter, die immer noch brutal viel Angst haben. Die müssen wir schützen, wie auch Kollegen mit älteren Angehörigen und kleinen Kindern. Es geht um die Schwachen."

Für ein Ende der Maskenpflicht: der Unterschleißheimer Arzt Friedrich Kiener.

Friedrich Kiener, Hausarzt aus Unterschleißheim: "Ja, wir haben so hohe Infektionszahlen wie noch nie, und das hätte früher größte Panik ausgelöst. Aber wir sehen auch, dass die Krankheitsverläufe jetzt sehr milde sind. Daher bedauere ich es sehr, dass Bayern wieder nicht in der Lage ist, einen Beschluss mitzutragen. Ich bin der Meinung, man sollte jetzt auf ein Mittel wie die Maskenpflicht verzichten. Wenn wir nach England sehen, erkennen wir, dass die Aufhebung dort eben nicht zu neuen Wellen geführt hat. Ein Großteil der Menschen will wieder ein normales Leben führen. Und Covid führt eben nicht mehr zu großen physischen, sondern mehr zu psychischen Belastungen. Wir haben in Deutschland kein Kran-kwerden-Verbot. Daher sollten wir wieder mehr auf die Selbstverantwortlichkeit der Menschen setzen."