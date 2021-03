Von Stefan Galler, Landkreis

Die Corona-Situation bleibt dramatisch. Angesichts steigender Inzidenzen und des vorübergehenden Wegfalls des Impfstoffs von Astra Zeneca ist kurzfristig keine Besserung in Sicht. Für Landrat Christoph Göbel (CSU) und seine Verwaltung Grund genug, nun bei der Bekämpfung der Pandemie neue Wege zu gehen. Und zwar in Form einer Smartphone-Lösung, die digitale Kontaktdatenerhebung bündelt mit Test- und im Idealfall auch Impfzertifikaten.

Anders ausgedrückt: Der Landkreis will in den nächsten Tagen damit beginnen, kombinierte Programme zu testen, die es den Bürgern ermöglichen sollen, Gaststätten und Veranstaltungen zu besuchen oder auch Zutritt zum Arbeitsplatz zu erhalten, wenn sie nachweisen können, aktuell kein Infektionsrisiko darzustellen.

Corona-Lage im Landkreis Aktuell Vgl. Vortag Infizierte gesamt 11 688 + 37 Infizierte ges. mit Mutanten 391 + 16 Infizierte aktuell 326 - 21 Genesene gesamt 11 090 Tote gesamt 272 +0 Menschen mit 1. Impfung, 33 468 + 468 davon mit 2. Impfung 13 203 + 247 Impfungen insgesamt 46 689 + 735 Schulen in Quarantäne 9 - 3 Sieben-Tage-Inzidenz 65,1 67,1 Quelle: Landratsamt

Entscheidend sei dabei die Kombination von Datenerfassung und Weiterleitung an ein System, das dem Benutzer dann vor Ort den Zugang erlaubt. Letzteres soll die App "Darf ich rein?" gewährleisten, die sich schon in der Testphase befindet und von der Göbel hofft, dass sie sich im Freistaat und idealerweise im ganzen Bundesgebiet durchsetzt. Er werde jedenfalls für den Landkreis Lizenzen erwerben und allen Unternehmen und Gastrobetrieben, die das wünschen, Zugang zu der Software ermöglichen. Im perfekten Fall wird der QR-Code des Bürgers - entweder auf dem Handy oder als Ausdruck - an der Eingangstür gescannt und "Darf ich rein?" gibt dann grünes oder rotes Licht.

Diese App ist jedoch nur wenig wert, wenn man sie nicht mit verlässlichen Daten füttert, weshalb nach einem Programm geforscht wird, das ähnlich der bereits vielfach öffentlich diskutierten "Luca"-App funktioniert, die durch den Musiker Smudo verbreitet wird. Bei diesem Produkt sei jedoch die "Datensicherheit nicht gewährleistet", sagt Landrat Göbel. "Wer mit Luca irgendwo reingeht, gibt automatisch alle Informationen preis."

Deshalb konzentriert man sich im Landratsamt auf andere Optionen, die bei der Datenerhebung so sicher wie nur möglich sind. Und offenbar ist man auf einem guten Weg, eine Lösung zu finden, um ein "geschlossenes System" zu erreichen, das auch die im Gesundheitsamt verwendete Erfassungssoftware "Sorma" einbezieht, so Göbel. Das zumindest verriet der Landrat am Montag in der Kreisausschusssitzung.

In der Praxis würde es so aussehen, dass überall, wo getestet und geimpft wird, die individuellen Daten erhoben und direkt ans Gesundheitsamt weitergeleitet werden, wo alles ausschließlich automatisch erfasst wird. Darüber hinaus erhält der Benutzer direkt auf sein Smartphone oder auch per Ausdruck das Zertifikat, geimpft oder zumindest negativ getestet zu sein. Um dann unbürokratisch Zugang zu Stätten zu bekommen, die "Darf ich rein?" nutzen, würde eigentlich die Vorlage des Handys ausreichen.

Allerdings bestätigt Bernhard Moosbauer, der im Landratsamt die Abteilung Informations- und Kommunikationstechnik verantwortet, dass ein falscher Umgang nicht ausgeschlossen werden kann: "Dass sich jemand mit einem Zertifikat, das gar nicht ihm zuzurechnen ist, Zugang verschafft, kann man nur ausschließen, wenn man seine Identität mit einem Lichtbildausweis bestätigt, das wird sich nicht umgehen lassen", so Moosbauer.

Ungeachtet solcher datenschutzrechtlicher Hemmnisse würde eine kombinierte Softwarelösung nicht nur den Zugang zum öffentlichen Leben "ohne Zettelwirtschaft" ermöglichen, so Moosbauer, sie hätte vor allem bei der Nachverfolgung von Infektionsketten Vorteile: Im Fall eines positiven Testergebnisses wären bei einer ähnlich flächendeckenden Nutzung wie bei der "Corona-App" in Sekundenschnelle alle Kontakte des Infizierten herausgefiltert und dabei geklärt, welche Mutation des Virus der Betroffene in sich trägt.

"Das wäre alles in allem genial", sagt Göbel, der hofft, dass bundesweit ein kompatibles System eingeführt wird. "Dann hätten negativ Getestete und Geimpfte schnell wieder Zugang, die positiv Getesteten könnten in häuslicher Isolation die Infektion ausheilen und würden das Virus nicht weiter verbreiten und wir kämen endlich heraus aus der ständigen Lockdown- und Öffnungsdiskussion."

31600 Registrierte, 23162 Geimpfte Der Stopp des Astra-Zeneca-Impfstoffs hat beispielsweise für den Landkreis München erhebliche kurzfristige Auswirkungen: Wie Landrat Christoph Göbel (CSU) erläutert, erhält seine Behörde in dieser Woche lediglich 4000 Dosen des Biontech/Pfizer-Impfstoffes, sowie 700 Moderna-Dosen. Von diesen insgesamt 4700 Stück seien 3900 für terminierte Zweitimpfungen vorgesehen; also erhalten bis zum Wochenende gerade mal 700 Personen aus dem Landkreis ihre erste Dosis. Womit sich ein anderes Problem umso weniger schnell lösen lässt: Noch immer sind viele Menschen nicht geimpft, die eigentlich der ersten Priorität zugerechnet werden. Mittlerweile habe er Einsicht in die Daten der zentralen Impfverwaltung BayImco erhalten, sagt der Landrat. Demnach seien im Landkreis insgesamt etwas mehr als 33 000 Menschen geimpft, davon aber nur 23 162 Personen, die der Gruppe 1 angehören. Aus dieser ersten Gruppe hätten sich jedoch 31 600 Menschen registriert. "Das heißt, wir haben fast 10 000 geimpft, die eigentlich noch gar nicht dran wären und fast 8500 nicht, obwohl sie die oberste Priorität hätten", sagt Göbel. Daraus könne es nur eine Konsequenz geben: "Weg mit BayImco." Derweil vermeldete das Robert-Koch-Institut am Dienstag für den Landkreis einen leichten Rückgang bei der Sieben-Tage-Inzidenz, diese lag mit einem Wert von 65,1 leicht unter dem von Montag (67,1). Die Zahl der Neuinfektionen indes stieg wieder an; von Montag auf Dienstag meldete das Landratsamt 37 weitere dokumentierte Fälle (Montag: 24). Aktuell sind 326 Menschen im Landkreis infiziert. Die meisten neuen Fälle wurden aus Ottobrunn gemeldet, dort waren es acht. müh, stga

Nach wie vor steht und fällt alles mit ausreichend Test- und Impfkapazitäten. Deshalb wird der Landkreis aufstocken: Sobald mehr Schnelltests verfügbar sind, sollen zusätzliche Testzentren in Hotels, Gaststätten und auf öffentlichen Plätzen entstehen. Ähnliches gelte für das Impfen, die "zweite Säule", wie Göbel sagt: "Wir wollen so viele Ärzte wie möglich an Bord holen, die sich beteiligen, damit wir alles, was an Impfstoffen kommt, so schnell es geht verimpfen können."

Nach dem Astra-Zeneca-Stopp erhalte er Unmengen an Anfragen besorgter Geimpfter, sagt er. "Ich verstehe das nicht: Entweder ist der Stoff so gefährlich, dass ich ihn aus dem Verkehr ziehen muss. Oder er ist es nicht, dann kann ich ihn mit einem Warnhinweis ausstatten und jeder, der zur Impfung kommt, muss selbst entscheiden. Das, was wir jetzt tun, wirft uns jedenfalls weit zurück."