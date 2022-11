Für viele Menschen spielt Corona im Alltag längst nicht mehr die gleiche Rolle wie noch vor einem Jahr. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass weiterhin mit dem Virus infizierte Patienten sterben. Am Montag meldete das Landratsamt München erneut Todesfälle, dieses Mal wurden gleich sechs Verstorbene registriert. Laut der Behörde handelt es sich um vier Männer und zwei Frauen im Alter von Ende 50 bis Mitte 90. Die Gesamtzahl der Corona-Toten im Landkreis erhöht sich damit auf 405. Die offiziellen Infektionszahlen gehen hingegen weiter zurück. Während Anfang des Monats für den Landkreis München noch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 175, 5 gemeldet wurde, gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) für Anfang dieser Woche eine Inzidenz von 107,5 an. Im Oktober kratzte der Wert, der angibt, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner sich innerhalb eine Woche infiziert haben, sogar an der Tausender-Marke.