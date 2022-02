Mehr als 100 Menschen demonstrieren am Sonntagabend in Pullach für Frieden - unter ihnen Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (vorne).

Landrat Christoph Göbel appelliert an die Menschen im Landkreis München, ukrainische Geflüchtete aufzunehmen. Derweil sind in Schäftlarn bereits die ersten Schutzsuchenden angekommen.

Von Martin Mühlfenzl und Klaus Schieder, Landkreis München

Ursula Mayer ist derzeit am Möblieren, drei Betten braucht die ehemalige Bürgermeisterin von Höhenkirchen-Siegertsbrunn noch und ein paar Schränke, einen Tisch, Stühle. Sie richtet die Wohnung ihres Sohnes her, der vor ein paar Wochen ausgezogen ist - und spätestens am 13. März sollen die neuen Gäste einziehen. Eine vierköpfige Familie, die noch in Griechenland festsitzt, wird dann bei Mayer Schutz finden. Schutz vor dem Krieg, der in ihrem Heimatland tobt, in das die Familie nicht mehr zurückkehren kann.

Mayer kommt damit einem Appell von Landrat Christoph Göbel (CSU) zuvor, der die Menschen im Landkreis München dazu aufruft, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. "Wenn Sie Platz zur Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine haben, sei es in Privathäusern, Wohnungen oder anderen geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten, die derzeit zur Verfügung stehen, melden Sie diesen bitte an uns", ruft Göbel zur Hilfsbereitschaft auf. Hierfür sei im Landratsamt eine Meldestelle eingerichtete worden, um die Angebote zu bündeln; diese ist per E-Mail erreichbar (koordinierungsstab-ukraine@lra-m.bayern.de).

Detailansicht öffnen Höhenkirchen-Siegertsbrunns ehemalige Bürgermeisterin Ursula Mayer wird eine vierköpfige Familie aus der Ukraine aufnehmen. (Foto: Claus Schunk)

Seit vergangenem Wochenende tagt im Landratsamt kontinuierlich der Krisenstab; Landrat Göbel rechnet damit, dass der Landkreis München bis zu 700 Geflüchtete wird unterbringen müssen. Es würden derzeit alle Vorbereitungen getroffen, um diesen Menschen zu helfen und ihnen "schnell und unbürokratisch humanitäre Hilfe und Schutz zu bieten", so der Landrat. Die Unterbringung in privaten Haushalten sei nur eine Säule, seine Behörde prüfe derzeit alle Möglichkeiten der Unterbringung. Mit Blick auf die rasch erfolgte Hilfe im Jahr 2015, als tausende Geflüchtete den Landkreis erreichten, sagt Göbel: "Wir sind ja geübt in der Akquise von Unterbringungsmöglichkeiten." Es würden alle Formen geprüft, von Containern über feste Unterkünfte bis zu Traglufthallen. Allerdings sei die Situation eine andere als vor sieben Jahren; die Aufnahme der Geflüchteten verlaufe geordneter und diesmal müssten fast ausschließlich Frauen und Kinder versorgt werden. Denn 18- bis 60-jährige Männer dürften aufgrund der Mobilmachung die Ukraine derzeit nicht verlassen. "Und Frauen und Kinder können wir nicht in Großunterkünften unterbringen", sagt Göbel.

Die Schutzsuchenden werden nach dem Königsteiner Schlüssel entsprechend der Einwohnerzahl auf die Bundesländer und anschließend auf die Landkreise verteilt; für den Landkreis München bedeutet dies, dass er etwas mehr als sieben Prozent der in Oberbayern Ankommenden aufnehmen muss. Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) sagt, er wisse noch nicht, was da genau auf die Kommunen zukommen werde; seine Gemeinde sei aber bereit, "im Verbund mit allen Landkreis-Kommunen" Hilfe zu leisten. Auch seine Verwaltung hätte bereits zahlreiche Angebote von Ismaningerinnen und Ismaningern erreicht, die privat ukrainische Flüchtlinge aufnehmen wollen.

Das, was Ursula Mayer berichtet, verdeutlicht den Wahnsinn dieses Krieges. Mayers Tochter wohnt im australischen Melbourne, eine ihrer besten Freundinnen stammt aus Kiew und hat es gerade noch aus der Ukraine herausgeschafft; sie ist in Australien in Sicherheit. Ihre Schwester aber sitzt derzeit mit ihrem Mann, der Tochter und der Schwiegermutter in Athen fest, sie waren in Griechenland im Urlaub. Zurück in die Ukraine könne sie nicht mehr, und so hat Mayers Tochter den Kontakt nach Höhenkirchen-Siegertsbrunn hergestellt - und die ehemalige Rathauschefin war sofort bereit, die Familie aufzunehmen. "Uns geht es so gut, deshalb müssen wir jetzt solidarisch sein und helfen." Sie selbst habe auch schon Werbung gemacht, es ihr nach zu tun, eine Cousine habe sie schon überzeugen können, freut sie sich. Wann und wie nun die Familie genau bei ihr ankommen wird, wisse sie nicht, sagt Mayer; sie halte über WhatsApp Kontakt, ihre Tochter helfe, wenn es etwas komplizierter werde. "Mein Englisch ist etwas holprig", sagt sie.

Derweil sind im Landkreis München bereits die ersten Geflüchteten eingetroffen. Sie kamen am Sonntag gegen 17 Uhr in Kleinbussen in Schäftlarn an und wurden umgehend im neuen Feuerwehrhaus in Hohenschäftlarn betreut. Dabei handle es sich um vier Frauen und acht Kinder - vom Baby bis zu 13-, 14-Jährigen, wie Schäftlarns Bürgermeister Christian Fürst (CSU) mitteilt. Die beiden Busfahrer sind gute Bekannte. Sie stammen aus Brody und brachten in friedlichen Zeiten oft Delegationen aus Brody in die befreundete Stadt Wolfratshausen oder aus Pidkamin ins befreundete Schäftlarn. "Sie haben ihre Familien in Sicherheit gebracht", sagt Fürst. Beide sind noch am Montag wieder mit Hilfsgütern zurück in die Ukraine gefahren. "Ich vermute, um sich dann beim Militär zu melden", sagt der Bürgermeister.

In Pullach fand am Sonntagabend ein Friedensmarsch statt, an dem sich neben Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) mehr als 100 Menschen beteiligten. Pullach hat durch seine Partnerstädte Baryschiwka und Beresan enge Verbindungen zur Ukraine.